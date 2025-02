Sufrió abuso: Tras retiro de Televisa, actriz se confiesa en 'Ventaneando' y confirma divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, que trabajó para Televisa desde que era una niña, apareció en el programa Ventaneando y de manera exclusiva contó que se encuentra en proceso de divorcio tras poco más de 3 años casada. Se trata de la mexicana Elisa Vicedo, quien lleva un tiempo retirada de la actuación debido a que ha estado viviendo en Canadá con quien hasta hace unos meses era su esposo, Manuel Garcés.

Elisa, quien lleva años en un proceso legal contra del actor Eduardo Carabajal a quien acusó de abuso sexual y violencia física, recientemente platicó con reporteros de Ventaneando por primera vez sobre su proceso de separación, noticia que se había guardado durante varios meses. "Creo que el decirle a la gente que algo en tu vida ha terminado es complicado, Manuel y yo tenemos 6 meses separados".

No obstante, la ganadora del Premio Ariel por la película Malos Hábitos destacó que su rompimiento se dio en los mejores términos, por lo cual solo tiene buenas palabras para su exmarido: "Tenemos todavía negocios juntos, es alguien a quien quiero mucho y le deseo lo mejor. Elisa explicó que el caso de su abuso afectó su matrimonio con Garcés, por lo que lo mejor era separarse: "Nuestras metas a largo plazo empezaron a no coincidir".

Lo principal era que decidió que no quería tener hijos, después de ver todo lo que yo había luchado por las mujeres y lo diría él 'ver la maldad que existe en el mundo'".

Elisa Vicedo se divorcia tras 3 años casada

Vicedo, quien actuó en novelas infantiles como ¡Vivan los niños!, confesó que ella aceptó la decisión de Manuel de la mejor forma: "Estoy muy agradecida con él por estos 6 años que fuimos familia". Asimismo, la actriz narró ante las cámaras de TV Azteca que debido a la ley que existe en Vancouver, lugar donde se casaron, no será posible divorciarse de inmediato: "Hay que estar un año separados si es que no hubo violencia o adulterio, cosa que no hubo en esta relación".

Finalmente, la intérprete de novelas como Amor Bravio, Fuego en la sangre, Antes muerta que Lichita y Un camino hacia el destino confesó que se mantiene abierta al amor, pese a este difícil proceso sentimental: "Lo mejor que puedo hacer es bendecir a esa persona, desearle lo mejor desde lo más profundo de mi corazón y esperar que cuando Dios quiera va llegar el hombre indicado", declaró Elisa.

E?lisa Vicedo confirmó su divorcio en 'Ventaneando'

Fuente: Tribuna