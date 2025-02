Alistó su muerte: Hospitalizan a primer actor de Televisa tras caída y lo someten a cirugía

Ciudad de México.- Televisa y el mundo del espectáculo mexicano de nueva cuenta está lleno de consternación debido a que hace unas horas se confirmó que un querido primer actor había sido ingresado de emergencia a un hospital tras sufrir una brutal caída dentro de su hogar. Los reportes indican que el también comediante sufrió una fractura de cadera y por ello requiere ser intervenido quirúrgicamente.

Se trata del famoso Eduardo Meza de la Peña, mejor conocido como Lalo 'El Mimo', quien fue internado de emergencia en un nosocomio tras sufrir una caída en el baño de su casa. Quien confirmó la lamentable noticia fue la periodista Angélica Palacios, a través de un video en su canal de YouTube: "El señor Lalo 'El Mimo' tuvo que ser hospitalizado de emergencia", señaló. De acuerdo con su información, el histrión vive al cuidado de su hija Maricarmen de la Peña.

Momentos después de que Angélica reportara esta situación, la propia hija de Lalo 'El Mimo' apareció en sus redes sociales confirmando la hospitalización del actor y dijo que este jueves sería sometido a una cirugía: "Familia mi amado padre @laloelmimooficial está hospitalizado por una fractura de cadera, mañana jueves será intervenido! Gracias por su cariño, y sus oraciones", expresó la también actriz.

Cabe resaltar que hasta el momento De la Peña no ha dado una actualización sobre el estado de su padre. Por su parte, Angélica resaltó que Maricarmen se encuentra sumamente preocupada debido a que Lalo no goza de muy buena salud: "Es un señor de 89 años de edad, que en su momento tuvo problemas con los riñones, estuvo seis meses en el hospital y los médicos estaban preocupados porque solo le funcionaba el 15 por ciento del órgano".

En 2021 el actor de las novelas Nunca te olvidaré, Clase 406, Muchachitas como tú y Amor de barrio compartió que no le tenía miedo a la muerte y declaró al programa De Primera Mano que ya estaba preparado para cuando llegara ese momento, como haber preparado su testamento. Don Lalo ha permanecido retirado de la actuación en los últimos años y solo aparece de vez en cuando en eventos públicos, ya que él mismo manifestó que no quería dar lástima por su edad:

Tengo enfermedades lógicas de la vejez, ya no veo muy bien, ya no oigo muy bien, por eso yo ya no voy a trabajar", relató hace unos años.