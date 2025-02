'Chica del Clima' regresa: Yanet García vuelve a 'Hoy' y manda mensaje a Martha Higareda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y famosa actriz, Yanet García, recientemente ha generado gran revuelo en las redes sociales, al revelar que volvió al programa Hoy, despertando los rumores que podría regresar como 'La Chica del Clima' en el matutino. La expresentadora del matutino no ha dado indicios de su reintegración al programa, pero en una entrevista le mandó mensaje a Martha Higareda tras su boda con Lewis Howes.

Tras varios años de novios y poco más de un año planeando el día más feliz de sus vidas, la reconocida actriz de Amores Perros y el orador profesional estadounidense, finalmente llegaron al altar el pasado sábado 8 de febrero del 2025 en Playa del Carmen. Pero, no solo su enlace matrimonial fue noticia en dicha ocasión, sino que también se buscó la reacción de García, la cual fue pareja de Howes por un par de años, incluso se mudó a Estados Unidos con él, pero terminaron en el 2020. Yanet asegura que le fue infiel con Martha.

Dado a que la excolega de Galilea Montijo señala a la reconocida actriz de haber interferido en su romance con el orador, se esperó que diera declaraciones, pero, había mantenido un completo silencio hasta su regreso a México hace 24 horas, para presentarse a la premiere de su nuevo filme, donde la prensa le cuestionó al respecto y ella solo respondió: "No tengo nada qué decir al respecto ya que es una relación que terminé hace muchísimos años, creo 4 o 5, ahora estoy disfrutando de esta etapa de mi vida, cumpliendo mis sueños y muy contenta y muy agradecida".

Pese a que su no, o fue aceptado y se le insistió, Yanet declaró que es una mujer que actualmente se enfoca en tener su mente y energía enfocada en su carrera, pero que entiende que siempre le cuestionaran con respecto a sus exnovios, de lo que ella solamente se mantendrá en silencio: "Estoy enfocada en mis sueños, en esta película que amo. Estoy trabajando en un proyecto personal, no tengo nada que decir al respecto, yo creo que podré tener 50 años y me seguirán preguntando sobre mis exnovios".

Finalmente, García regresó a los foros del programa Hoy, donde saltó a la fama como 'La Chica del Clima', para promocionar su película, Qué Huev... Sofía. Durante su presencia en el matutino de Televisa, confesó extrañar mucho su tiempo en los foros, pero no mostró algún interés, ni tampoco dio indicios de que próximamente pueda regresar a los foros de televisión, descartando alguna probabilidad. Fuera de su filme, Yanet no dio declaraciones en el programa y no se quedó más del tiempo necesario.

Yanet en Hoy. Instagram @programahoy

