Cristian Castro prepara conciertos en Argentina y bromea sobre sueldo de su prometida

Ciudad de México. - El cantante mexicano Cristian Castro se encuentra ultimando detalles para sus próximas presentaciones en Argentina, país donde actualmente reside tras consolidar su romance con Mariela Sánchez. A pesar de los altibajos y las controversiales rupturas que protagonizaron en 2024, la pareja parece más unida que nunca.

Hay que señalar que Mariela, originaria de Córdoba, no solo ha fortalecido su relación con el intérprete de Lloran las rosas, sino que también se ha sumado a su equipo profesional como una de sus coristas. Esta nueva faceta despertó la curiosidad del público sobre si la prometida del artista recibe un sueldo por su trabajo en los escenarios.

Durante una entrevista con Pablo Layús para el programa Intrusos de América TV, Castro compartió su entusiasmo por el apoyo que ha recibido de Mariela en esta etapa de su carrera y confirmó que sus planes de boda siguen en pie. "Es un minón que, la verdad, me cuida muchísimo, la quiero tanto y se merece todo. Así que yo feliz me voy a casar con ella el próximo año", reveló el cantante, adelantando que la ceremonia está prevista para el 2026.

Pero eso no fue todo lo que dijo, pues cuando Layús le preguntó sobre el salario que recibe Sánchez por formar parte de su equipo de coristas, Castro no perdió la oportunidad de bromear al respecto. "Su sueldo me lo cobra con carteras y con zapatos", comentó entre risas. Además, el artista de 50 años adelantó que, además de sus shows en Argentina, está preparando nueva música para sus seguidores. "Se viene un lanzamiento de dos canciones nuevas", concluyó. La relación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez sigue dando de qué hablar, y mientras planean su boda, también fortalecen su vínculo tanto personal como profesional.

Finalmente hay que señalar que hace unos días se supo que Verónica Castro es la madrina de anillos, de hecho, así lo confirmó Mariela. “Tengo que ir a buscar los anillos que compró mi suegra. Verónica Castro nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”. No dejes de seguir visitando el portal de noticias Tribuna Sonora para estar al tanto de todo lo que acontece en México y en el resto del mundo.

