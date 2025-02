Filtrarían VIDEO íntimo de Mariana Seoane: La actriz revela a 'VLA' si la extorsionaron

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se dijera que podría filtrarse un video, aparentemente íntimo o comprometedor de Mariana Seoane, recientemente la reconocida actriz de Televisa y cantante, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, con respecto a esta situación que complicó un poco su ya delicada situación por el triste luto que atraviesa desde hace algunas semanas, ¿acaso fue extorsionada?

La actriz de melodramas como Mar de Amor, recientemente está pasando por momentos muy complicados, ya que hace apenas un mes falleció su amada madre, tras años luchando contra el cáncer, a la cual le ha dedicado amorosos mensajes, demostrando cuan importante era para ella: "¡Te honro, te agradezco y te amo más allá de la eternidad! Marita de mi amor tu legado se queda conmigo! ¡Gracias gracias gracias! Te bendigo y sé que el cielo está de fiesta porque llegaste en paz. Solo Dios sabe lo que siente mi alma".

Pero, para sumarle dolor a su ya complicada situación, ella misma mediante un video en su cuenta de Instagram para denunciar que querían filtrar un video de ella que podría dejarla mal parada ante el público, y aunque nunca dijo si era íntimo o de algún acto reprobable, señaló que no se valía lo que hacían: "Este mensaje es para decirles que tengan mucho cuidado porque se filtró un video mío. No se vale, pero bueno. Tengan cuidado a los lugares donde vayan, por favor. Y también con las personas con las que van. Se los pido".

Ahora, en una entrevista para TV Azteca, la intérprete de temas como Mermelada, acaba de revelar que no sabe todavía a que video se refirieron, pero confesó que no cree que sea algo malo realmente, y aunque al inicio se asustó, después lo pensó mejor y ya hasta ha pedido verlos: "No sé todavía, pero como soy territorio 5G, no me han agarrado en nada que me pueda comprometer, me espantaron nada más y dije 'okey, ¿dónde está el video?', la verdad yo estaba muy tranquila".

Finalmente, declaró que si ella quiso hacer público este video, es el hecho de la manera en que a veces se manejan los medios de comunicación o gente en las redes sociales que solamente sacan la noticia sin averiguar nada más, así que quiso aclarar todo desde el inicio: "Como se dicen tantas cosas, mejor preferí no alarmarme y dije 'bueno, a lo mejor me agarraron en algún lugar, antro o algo así', pero no".

Fuente: Tribuna del Yaqui