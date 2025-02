¿Fue Justin Bieber? Exnovio de Selena Gómez saca las garras y la defiende de críticas por su peso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor Taylor Lautner alzó la voz contra las críticas dirigidas a Selena Gomez tras su reciente aparición en los SAG Awards, donde la cantante y actriz fue objeto de comentarios sobre su aspecto físico. La estrella de Crepúsculo, de 33 años, utilizó sus historias de Instagram el pasado miércoles para responder a los trolls que especularon sobre el peso de Gomez, insinuando que podría estar usando Ozempic u otros medicamentos para bajar de peso.

Gomez, de 32 años, lució radiante en la gala del pasado fin de semana, pero no tardaron en surgir comentarios negativos sobre su figura, comparándola con su aparición en los premios del año anterior. En respuesta, Lautner compartió un mensaje contundente: "Es un mundo cruel y lleno de odio. Nunca puedes complacer a todo el mundo ni deberías tener que hacerlo. En mi experiencia, no hace que las palabras piquen menos, simplemente te vuelve a enfocar en lo que importa. Y seguro que no es la forma, el color o la apariencia de tu cuerpo. Recordatorio diario para todos nosotros de no olvidar lo hermosa que eres por dentro y por fuera... y ser un poco más amable", expresó el actor.

Mientras algunos fans elogiaron la elegancia y belleza de Selena en los premios , con comentarios como "Selena siempre sabe cómo brillar en estos eventos" y "Está luciendo lo mejor posible en estos días", otros usuarios de las redes sociales no tardaron en cuestionar su pérdida de peso.

La propia Selena Gomez ha sido abierta sobre sus problemas de salud. En el pasado, explicó que su medicación para el lupus y una condición intestinal llamada SIBO han provocado fluctuaciones en su peso. En 2023, la actriz confesó que solía llorar "a lágrima viva" por las críticas hacia su cuerpo, pero ha aprendido a aceptarse. "No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... a veces me olvido de que está bien ser yo", compartió en Instagram.

La aparición de Gomez en los SAG Awards se dio pocas semanas después de que anunciara su compromiso con el productor Benny Blanco, con quien mantiene una relación desde junio de 2023. Según informes, Blanco le propuso matrimonio durante un romántico picnic nocturno con Taco Bell.

Cabe recordar que Taylor Lautner y Selena Gomez tuvieron un breve romance en 2009. Actualmente, el actor está felizmente casado con Taylor Dome desde 2022. Con este mensaje, Lautner no solo defendió a su amiga, sino que también envió un recordatorio poderoso sobre la importancia de la empatía y el respeto en las redes sociales.

Fuente: Tribuna