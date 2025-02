Golpe a Alicia Villarreal: 'Novio' de Dulce expone su amorío, ¿fue infiel a Cruz Martínez?

Comparta este artículo

Cantú, a días de que la intérprete de Tu Muñeca perdió la vida, salió a dar entrevistas en las que afirmó que era muy cercano a la cantante y su hija, Romina Mircoli, fue cruel en los últimos meses de vida, incluso dijo que la agredió físicamente y la amenazó con no dejarla ver a su nieto, si continuaba con su relación con él. Aunque el también cantante afirmó que nunca fueron pareja, señaló que se adoraban y eran el confidente del otro.

Ahora, en medio de todo el escándalo entre la denominada 'Güerita Consentida' y Martínez, en el programa El Chismorreo, el reconocido periodista de espectáculos, Miguel Día, aseguró que la cantante de rancheras comenzó un romance con Cantú a finales del año 2023. El conductor aseguró que la intérprete de Te Aprovechas ya estaba separada del productor musical, destacando que no hubo ninguna infidelidad, sino que ella ya era libre.

Poco después, durante una entrevista para Vivalavi, el propio Cantú confirmó que tuvo un breve romance con Alicia, mientras que estuvo de gira con ella, reafirmandoque la creadora de Ay Papasito estaba separada de Martínez: "Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024. Cuando yo empecé ella me dijo 'yo ya no ando con Cruz, por eso es que te invité a ser parte de mi gira'".

Finalmente, el cantante declaró que sí habían sido una pareja, pero afirmó que no quería hacer las cosas más grandes en el proceso de divorcio del productor de los Kumbia Kings, así que no quería hablar de más con esa situación para no ocasionarle problemas a la exvocalista de Grupo Límite: "Eso de salir en plan romántico, sí, realmente sí. Entonces esa es la historia, pero obviamente no sé cuál sea su postura, pero hay cosas que no puedo decir por qué no quiero hacer esto más grande".

