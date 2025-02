Hallan muerto a actor de 'Superman', Gene Hackman, junto su esposa y perro; Policía investiga

Comparta este artículo

Santa Fe, Nuevo México.- El reconocido actor, Gene Hackman, que fue una de las estrellas de Superman en 1978, desgraciadamente fue hallado muerto a sus 95 años de edad, junto a su esposa, Betsy Arakawa, una reconocida pianista a la edad de 64 años de edad, y su perro. Hasta el momento las causas del deceso son misteriosas, pero ya se ha informado que la Policía investiga los motivos.

Mediante el diario Santa Fe Newa Mexican, este jueves 27 de febrero se informó que los elementos de la Policía local perdieron la vida el pasado miércoles 26 de febrero de este 2025. Los informes revelaron, señalan que el sheriff de la localidad envió a un par de sus hombres, donde encontraron a la pareja y su mascota: "El 26 de febrero de 2025, aproximadamente a la 1:45 p.m., los agentes del Sheriff del Condado de Santa Fe fueron enviados a una dirección en Old Sunset Trail en Hyde Park donde Gene Hackman, su esposa Betsy Arakawa y un perro fueron encontrados muertos".

Hasta el momento, las causas del deceso no han sido mencionadas, ni desde cuando es que pudieron haber perdido la vida el intérprete de 'Lex Luthor' y la pianista, pero ya se ha descartado que halla un crimen detrás de las lamentables pérdidas que ha dejado conmocionado a miles alrededor del mundo: "En este momento no se sospecha que haya habido un crimen como factor en esas muertes, sin embargo, no se ha determinado la causa exacta de la muerte. Esta es una investigación activa y en curso por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe".

Última foto de Gene y Betsy. Internet

Nacido en San Bernadino, California, en el mes de enero de 1930, Gene creció bajo una vida normal y al cumplir la edad suficiente, se enlistó en la marina y fue infante por cinco años, al terminar su servicio comenzó a estudiar en la Universidad de Illinois, la cual terminó por abandonarla y ahí inició su camino en la actuación en el Pasadena Playhouse de California. Un par de años después llegó a Nueva York y pasó a Broadway, donde debutó en la puesta en escena de Any Wednesday, siendo su primer escalón para el cine.

A lo largo de su carrera, obtuvo varias nominaciones al Premios Oscar, la primera por su papel en Bonnie And Clyde en el año de 1967, en 1970 por Nunca Canté Para Mi Padre, siendo en 1972 cuando ganó su primer premio a Mejor Actor con Conexión En Francia, dándole su prestigio en Hollywood. Su segundo galardón llegó en 1991, y fue gracias a su actuación en Little Bill Daggett en el Western junto a Clint Eastwood.

Gene y Betsy en 2014. Internet

Otros trabajos por los que fue conocido, fue Superman en 1978 con Christopher Reeve, que interpretó a 'Clark Kent', Get Shorty de 1995, Enemy of the State de 1998, The Royal Tenenbaums de 2001, Runaway Jury de 2003 y por último Welcome to Mooseport de 2004. Después de este filme, el actor decidió retirarse debido a cuestiones de salud, ya que un médico le pidió que se alejara del estrés.

La gota que derramó el vaso fue una prueba de esfuerzo que me hicieron en Nueva York. El médico me dijo que mi corazón no estaba en condiciones para someterlo a ningún tipo de estrés", contó en 2020.

Gene con Reeve en Superman. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui