Hija de Gene Hackman dice la trágica causa de muerte del actor de 'Superman', esposa y perro

Santa Fe, Nuevo México.- La hija de Gene Hackman de un matrimonio anterior, Elizabeth Jean Hackman, ha decidido romper el silencio sobre lo que cree que pasó con su padre y su esposa, Betsy Arakawa, revelando la trágica causa de lo que murieron, asegurando que fue debido a la inhalación de monóxido de carbono. Aunque aún no se ha confirmado la causa de la muerte, Elizabeth compartió con TMZ que la familia sospecha que los humos tóxicos podrían haber sido los responsables.

La policía no encontró signos de juego sucio en la casa del actor, lo que refuerza la teoría de un accidente trágico. Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 63 años, fueron encontrados muertos en su residencia de Santa Fe, Nuevo México, junto a su perro. Las autoridades locales, encabezadas por el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, confirmaron que no hay indicios de un crimen, pero aún se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa exacta de las muertes.

La noticia del fallecimiento de Hackman y Arakawa ha conmocionado a la comunidad de Hollywood y a sus seguidores en todo el mundo. Hackman, conocido por su papel icónico como Lex Luthor en las películas clásicas de Superman, dejó una huella imborrable en la industria del cine. Gene Hackman, cuyo nombre completo era Eugene Allen Hackman, nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. A lo largo de su carrera, Hackman se consolidó como uno de los actores más versátiles y respetados de su generación.

Su trayectoria abarcó más de cuatro décadas, durante las cuales recibió numerosos premios y reconocimientos. Hackman ganó dos premios Óscar: el primero como Mejor Actor por su papel en The French Connection y el segundo como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Unforgiven. Además, fue nominado en otras tres ocasiones por sus actuaciones en Bonnie and Clyde, I Never Sang for My Father y Mississippi Burning.

En su vida personal, Hackman estuvo casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue con Faye Maltese en 1956, con quien tuvo tres hijos: Christopher, Elizabeth y Leslie. La pareja se divorció en 1986. En 1991, Hackman contrajo matrimonio con Betsy Arakawa, una pianista clásica, con quien vivió en Santa Fe hasta su fallecimiento. Hackman se retiró de la actuación en 2004, tras protagonizar Welcome to Mooseport. Desde entonces, se dedicó a escribir novelas y a pintar cuadros.

A lo largo de los años, Hackman enfrentó varios problemas de salud, incluyendo una angioplastia en 1990 debido a problemas cardíacos. En 2012, sufrió un accidente mientras montaba en bicicleta, pero afortunadamente solo resultó con algunos golpes y moretones. En entrevistas posteriores a su retiro, Hackman mencionó que su decisión de alejarse de la actuación se debió en gran parte a su salud y al estrés que le generaba la industria del cine.

A pesar de sus problemas de salud, Hackman mantuvo una vida activa y creativa hasta sus últimos días. Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias de las muertes de Hackman, Arakawa y su perro. El sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, ha asegurado que no hay indicios de un crimen, pero aún se esperan los resultados de los exámenes médicos para determinar la causa exacta de los fallecimientos.

