Lista para morir: Tras ser hospitalizada, actriz de Televisa hace estremecedora confesión

Ciudad de México.- Una reconocida villana de telenovelas, quien ha trabajado para Televisa durante más de 40 años, sorprendió a todos sus seguidores al hacer una reveladora confesión luego de que la semana pasada estuvo hospitalizada de emergencia y en riesgo de morir, según sus propias palabras. En un reciente encuentro con la prensa, la famosa actriz compartió que ya alistó todo para el día de su muerte y dio a su hija las indicaciones necesarias

Se trata de la mexicana Cynthia Klitbo, quien confesó que aprendió una gran lección tras verse en una delicada situación de vida o muerte, luego de ser picada por una peligrosa araña durante la filmación de una cinta en Guadalajara. Tras haber salido bien librada de esta situación, la villana del melodrama El Privilegio de Amar decidió tomar medidas para cuando llegue el momento de dejar este mundo.

Durante la presentación de su nueva novela Monteverde, Cynthia platicó quee se encuentra preparando a su hija Elisa Fernanda, de 18 años, para cuando ella muera y esté enterada de todo lo que se debe de hacer: "Mira, mi hija está testada y todo está en orden, el problema son detalles como estos, ¿dónde vas a buscar el testamento? Nunca le he enseñado, ella no sabe ¿cuántas propiedades?, cuáles están pagadas, cuáles no", mencionó al escuchar las primeras preguntas.

Cynthia Klitbo dio instrucciones a su hija en caso de fallecer

Sobre su estado de salud, la actriz compartió que se encuentra en recuperación: "Afortunadamente me localizó un médico homeópata, me hice mucho a la oración, y sí me iba a despertar a las 3 de la mañana, por lo menos algo de provecho, y yo creo que cuando tú te esfuerzas, y trabajas, y agradeces lo que tienes, porque todo sucede por algo en la vida, y a lo mejor era un jalón de orejas", dijo Klitbo.

Además, explicó que ella siempre ha protegido a su hija: "Ahorita por ejemplo con la araña, bueno, sí, mi hija tiene un seguro de vida, si yo me muero, y tiene propiedades, pero ¿cómo le va a pagar las muchachas la semana que viene?, nunca se me ocurrió que tuviera una cuenta, todo te enseña, y a mí esto me enseñó, pues a acelerarme más con el pago de las hipotecas y todo, pero muchas cosas que le faltan de consejos de mamá, de mujer, que son las cosas, pues que estoy tratando de enseñar", agregó.

Finalmente, la actriz de novelas como Cadenas de amargura se dijo contenta por haber sido contemplada para la nueva temporada del reality Secretos de Villanas, pese a que ha tenido grandes diferencias con Laura Zapata dentro del proyecto. "¡Ay!, voy muy emocionada, y la verdad es que, pues yo tengo muy claro el concepto de lo que es el programa. Bueno, pues ahí nos pelearemos, pero la verdad es que fuera de eso, nadie me paga por pelearme afuera, y yo no doy paso sin guarache", concluyó.

