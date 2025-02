¿Michelle Vieth, despedida de Televisa? Rompe el silencio sobre cambios en 'Cuéntamelo Ya!'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocida actriz y presentadora, Michelle Vieth, recientemente brindó una entrevista para el programa Hoy, en donde decidió romper el silencio con respecto a los tan polémicos cambios que se han estado anunciado para el programa Cuéntamelo Ya!, del que se dice ha quedado fuera, ¿acaso es verdad que sí fue despedida de Televisa con otras compañeras?

Hace un par de días, salió a la luz que las reconocidos presentadores de TV, Carlos Arenas, Marie Claire Harp y Luciana Sismondi, dieron un paso más en su carrera y se han integrado a la familia de la empresa San Ángel. Pero, en medio de las celebraciones por las nuevas integrantes, crecieron incertidumbres de que varias de las ya conductoras estaban a punto de ser despedidas de la emisión.

Poco después, Pablo Chagra, el reconocido influencer que revela exclusivas, aseguró que posiblemente las que deberán decirle adiós al programa serían Roxana Castellanos, Vieth, Dalilah Polanco y Vielka Valenzuela. Poco después esto se dijo que sería verdad, porque salió a una imagen en la que solamente se ve a varias de las integrantes, incluso a Luciana, Marie Claire y Carlos, pero no a Michelle, Polanco, Valenzuela y 'La Rox'.

Michelle niega despido de Televisa. Internet

Ante esta situación, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy rompió el silencio sobre su aparente despido, siendo muy clara al negar de manera contundente que fuera despedida, resaltando que ella estaba en el programa momentos antes y son una familia: "No, acabo de venir del programa, yo sigo hasta que me digan lo contrario. Si de algo se ha caracterizado el programa Cuéntamelo Ya!, es que nos da oportunidad de hacer otras cosas, no por eso ya no somos parte de la familia".

De la misma manera, la actriz de Pequeña Traviesa, destacó que celebra el hecho de que la producción de dicha emisión sume a gente nueva y siempre esté buscando la manera de modernizarse y mantener así cautivo al público, que al final del día es el que ha llevado al que el vespertino se encuentre al aire hasta en este momento. Hasta el momento, solo se sabe que Roxana no estára en Cuéntamelo Ya! por cuestiones de su obra de teatro.

Fuente: Tribuna del Yaqui