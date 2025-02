Tras años desaparecida, actriz de Televisa llena de luto a TV Azteca tras inesperada muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de casi 10 años desaparecida de todos los medios de comunicación y de redes sociales, la reconocida actriz de Televisa y presentadora, Betty Monroe, desgraciadamente ha reaparecido con una terrible noticia, pues sufrió una inesperada muerte que llenó de luto a TV Azteca y los dejó devastados. La excelebridad de la TV mexicana, perdió a uno de sus mayores amores y querido amigo, Daniel Bisogno.

Después de un duro pasado en el que sufrió abandonos y abusos físicos, Monroe encontró su vocación en el mundo del entretenimiento, comenzando su carrera de la mano del Ajusco como presentadora en Cada Mañana y Tempranito, además de tener éxito en la actuación con novelas como Perla, El amor No Es Como Lo Pintan y Como en el Cine. Después de un supuesto despido en dicha televisora, en el 2015 dejó la televisora y en el 2016 encontró otra oportunidad en la empresa San Ángel con el melodrama Sueño de Amor.

Desgraciadamente se reportó que su debut de la mano de Juan Osorio, fue un fracaso, por lo que en el año del 2017 comenzó a desaparecer de la vida pública y de redes sociales, teniendo muy breves apariciones en los últimos ocho años. La última vez que se supo de ella fue cuando en noviembre salió su entrevista Gustavo Adolfo Infante para el programa, El Minuto Qué Cambió Mi Destino, donde habló del porque se divorció: "Llegó a faltarme el respeto en una ocasión, a pegarme y dije: 'yo no quiero que me peguen'. Mi papá me pegaba, mi mamá también y dije 'no, no puedo' y al año y medio me separé y me fui a vivir a Los Cabos".

Ahora, este miércoles 26 de febrero del 2025, Monroe acaba de viralizarse en redes sociales por reaparecer desde su cuenta de TikTok para dejar un amoroso mensaje a su expareja y querido amigo, Daniel, a días de su muerte. El presentador de Ventaneando perdió la vida a los 51 años de edad, después de varios años luchando contra su enfermedad en el hígado, derivado de varias complicaciones por el trasplante de dicho órgano.

Cabe mencionar que Betty, simplemente compartió una imagen en la que aparece con Daniel sonriendo para la cámara y el mensaje: "Hasta siempre querido amigo". El motivo por el que esta muerte sería tan dolorosa para Betty, es que en el año del 2000, cuando ella tenía 19 años, y Daniel 23, comenzaron una relación amorosa tras conocerse en Tempranito, sin embargo, su amor no prosperó y solo meses después terminaron.

