Adriana Barraza exige a Karla Sofía Gascón se responsabilice por sus comentarios racistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Reconocida actriz mexicana, Adriana Barraza, señalada como una de las mejores por su participación en filmes como Babel, Rambo: La Última Misión y Amores Perros, se pronunció sobre la controversia que enfrenta Karla Sofía Gascón tras difundirse antiguos tuits de su autoría con comentarios racistas e islamófobos. La estrella le exige se haga responsable de sus actos y comentarios racistas, a la actriz española y afronte las consecuencias.

Debido a que esta situación ha generado gran polémica en las redes sociales, e incluso se dice que la carrera de la actriz española podría llegar a su fin, es Barraza quien emitió su postura al respecto del delicado tema en entrevista con Sale el Sol: "Lamento de verdad que Karla Sofía esté pasando momentos durísimos; sin embargo, pues también hay que hacerse responsable de lo que en algún momento se dijo".

De la misma manera, para las cámaras de Imagen TV, la reconocida actriz destacó que ella cree que conforme se crece y madura, la vida va enseñando y se puede cambiar de opinión sobre cualquier tema, y cree que ya no es la misma Karla Sofía que era cuando escribió eso: "Yo creo que las personas pueden cambiar su opinión, y no tengo por qué dudar que ella cambiaría su opinión, de todo lo que puso en algún momento dado, pero desafortunadamente lo que puso, pues lastimó a muchas personas, en muchas áreas".

Por otra parte, Adriana hizo referencia al debate que ha provocado la cinta Emilia Pérez, que protagoniza Gascón junto a Selena Gomez y Zoe Saldaña, con relación a la trama que se aborda en dicho proyecto: "Cualquier creador que se anima a tocar un tema, tiene que ser responsable de lo que puso en pantalla, no es un reflejo, desde mi punto de vista, de lo que sucede en México, también sabemos que la ficción puede tomar cualquier tema y desarrollarlo".

No obstante, la intérprete de 68 años expuso el motivo por el que en México no fue bien recibida la cinta que contiende como Mejor Película en los Premios Oscar que se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo en el teatro Dolby de Los Ángeles: "Creo que tomar un tema tan doloroso para nuestro país, como lo son los cientos de miles de desaparecidos, pues no debería de tomarse tan a la ligera. Entonces creo que se lastimó no solamente a muchas sensibilidades mexicanas, se lastimó a personas que han perdido a sus familiares".

Fuente: Tribuna del Yaqui