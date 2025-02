Despiden a conductor de 'Venga la Alegría' en vivo tras exponer 'malos tratos' de Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A solo unos días de haber expuesto los malos tratos que recibió de Daniel Bisogno al inicio de su carrera, la mañana de este jueves 27 de febrero un famoso conductor tuvo que despedirse del programa Venga la Alegría y la noticia dejó en shock a todos sus seguidores. Se trata del talentoso periodista Ricardo Casares, quien ha formado parte del matutino durante varios años y quien inició su carrera gracias a Ventaneando.

El experto en espectáculos, que en enero de 2024 estuvo al borde de la muerte tras sufrir un infarto, se ha convertido en uno de los integrantes de VLA más aclamados por el público, ya que además de que tiene un enorme talento y conocimiento acerca de la televisión, también es muy divertido, pero sobre todo, es quien más defiende al equipo 'Favorito' en el exitoso juego Sin Palabras.

No obstante, durante los próximos días Ricardo estará ausente en esta sección y toda la transmisión de Venga la Alegría porque viajará a Los Ángeles, California, para ser parte de la cobertura de los Premios Oscar. Este jueves, el conductor se tuvo que despedir del público y de sus compañeros, aunque dijo que tenía miedo de viajar a EU porque es un gran detractor de Donald Trump: "Soy crítico del naranjita, no me vaya a regresar", expresó 'Richie'.

Nuestro querido Ricardo Casares se va a los Oscar y aquí lo vamos a extrañar mucho ¡Mucho éxito, Richie!", escribieron en las redes de VLA.

Ricardo Casares expuso a Daniel Bisogno

La semana pasada, Ricardo tuvo la oportunidad de volver a la sala de Ventaneando, programa en el que comenzó su carrera, con motivo del fallecimiento de Daniel Bisogno. Al inicio de su intervención, Pati Chapoy tomó la palabra para darle la bienvenida y recordó que su relación con 'El Muñeco' no fue tan sencilla, debido a que al finado conductor no le gustaba recibir a nuevos integrantes. "A Daniel le molestaba de pronto el hecho de que llegara un joven a esta sala y a ti te tocó Ricardo cuando debutaste".

Casares confirmó los dichos de Pati y recordó que es verdad que Bisogno no lo trató del todo bien al inicio de su relación laboral, pero de igual manera se tuvieron mucho cariño: "Darle las gracias a Daniel porque fue de mis grandes maestros... Pati tú me diste la oportunidad de sentarme aquí pero el que se encargó de cobrármela fue él... leías el promter y te equivocabas y te hacía así (golpe en la pierna)... te podía matar de la risa o sacarte la lágrima así (rápido)", expresó el conductor.

