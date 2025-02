Familia de Daniel Bisogno, en crisis: Tras su muerte, Alex da trágica noticia de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lamentablemente, la familia del reconocido presentador y actor, Daniel Bisogno, se encuentran pasando por un momento terrible y estaría en crisis emocional muy fuerte, debido a que tras la devastadora muerte de la querida celebridad de televisión mexicana, el hermano menor de este, Alex Bisogno, acaba de brindar una entrevista en la que dio una muy trágica noticia sobre su padre, Don Cocho.

La familia del presentador de TV Azteca ha tenido dos años muy dolorosos y han estado bajo mucha incertidumbre, debido a que Daniel comenzó con sus problemas de salud hepáticos. En mayo del 2023 tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia porque se reventaron una venas esofágicas. En medio de esos problemas, el 24 de marzo del 2024 falleció Araceli Bisogno, madre de Daniel mientras que se encontraba en coma, siendo un duro golpe para todos.

Lamentablemente, a cinco meses de haber recibido su trasplante de hígado, el pasado 20 de febrero del 2025, perdió la vida a los 51 años de edad por complicaciones derivadas de dicha operación, aunque no fue por un rechazo. Ahora, su hermano menor, el expresentador de Al Extremo, acaba de brindar una entrevista en la que habló lo terrible que fue el decir adiós: "La doctora nos dijo 'Despídanse... Tiene poco tiempo. Entren a despedirse'. Fue horrible porque era, por última vez, sentir su cuerpo vivo, su corazón latiendo y saber que después de ese momento nunca lo vas a volver a ver".

Ahora, en el Mitangrit con Horacio Villalobos, Alex reveló que en estos momentos, además de llevar el dolor de su hermano, y el que su madre apenas iba a cumplir un año, también vive con la preocupación de la salud de su padre, señalando que después del deceso de Bisogno, lo primero que pensó fue en cómo se lo diría a su progenitor y que iba a morirse del impacto: "Perder a un ser querido, perder a un hijo... es el dolor más grande que puede sentir cualquier padre. Mi miedo era ahora tener que despedir a mi papá también, porque tenía yo pánico... ¿Ahora cómo le voy a decir a mi papá que ya no está Daniel?".

Finalmente reveló que en pánico él y su hermana se fueron lo más rápido a su hogar, debido a que querían evitar que se enterara por las noticias o llamadas de familiares, pero que se lo tuvo que decir él por llamada, ya que lo conoce tan bien que supo que pasaba después de unos segundos hablando: "Le marqué por teléfono, y yo en el coche (le dije): '¿Papá qué estás haciendo?... Mi papá nos conoce perfecto. Al final, yo traté de platicar de muchas cosas con él. Me preguntaba y me preguntaba por Daniel. Yo le cambiaba el tema hasta que el solito me dijo: '¿Daniel falleció?’ y le tuve que decir que sí".

Fuente: Tribuna del Yaqui