Ferny Graciano filtra VIDEO de pelea con actor de Televisa; ahogada en llanto exhibe maltrato

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Ferny Graciano, que es principalmente ubicada como 'Jenny' de la serie cómica, La CQ, recientemente despertó la preocupación de sus millones de seguidores, debido a que filtró video de su pelea con el actor de Televisa y presentador, Jonathan Islas, que al parecer la violenta desde hace meses. La joven apenas y podía hablar, pero, ahogada en llanto exhibió maltrato.

En el reality show Los 50, que se transmite por Telemundo, todo parece indicar que el amor entre Graciano y Jonathan parecía ser real, e incluso, pese a que muchos le advirtieron sobre el galán por sus antecedentes de aparente agresión física en contra de la reconocida actriz, Fabiola Campomanes, ella se hizo de oídos sordos y lo defendió. Pero ahora, todo parece indicar que las advertencias tenían mucha razón de ser, pues exhibió episodio de violencia.

La mañana de este viernes 28 de febrero, los actores se viralizaron en X, antes conocido como Twitter, debido a que Ferny compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le puede ver llorando de tal manera que apenas se le alcanza a entender cuando dice: "Uno cree que pueden cambiar las personas, que pueden ser buenas. Defiendo a capa y espada a esta persona", mostrando una serie de objetos y ropa regada por el suelo.

Según lo agregado por la joven, el actor de melodramas como La Mujer del Diablo, la habría violentado, pues aseguró que le señalaron que a la primera señal de violencia debería de haberse ido, pero que ella se quedó por el amor y creyendo que sería mejor persona. En ese mismo video aparece Islas y visiblemente bajo los efectos del alcohol dice: "Que me agarre la policía, perdóname. Vamos a que me agarre la policía". Incluso se salió del departamento y gritó: "Policía".

Poco tiempo después, la joven borró el video pero no fue suficientemente rápido y en redes se viralizó el video y las preocupaciones por su integridad física. Sin embargo, Pablo Chagra fue el encargado de difundir que todo fue una falsa alarma, criticándola severamente, porque al pronunciarse sobre lo sucedido, él dijo que "no aguanta nada" y que se había molestado por una fiesta a la que fue, que le escondió sus cosas y se desató la discusión, a lo que ella dijo que "solo fue un berrinche" y aseguraron a sus fans que no pasó nada y que "relajen la raja".

Fuente: Tribuna del Yaqui