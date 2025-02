Gene Hackman: Autopsia del actor de 'Superman' y esposa destapa sombríos datos de su muerte

Comparta este artículo

Santa Fe, Nuevo México.- A 24 horas de que se anunciara la trágica muerte del querido actor, Gene Hackman, medios estadounidense acaban de revelar resultados preliminares de la autopsia, que en vez de dar respuestas, genera más dudas de qué le pasó realmente. En los informes expuestos, han destapado sombríos datos que vuelven a apuntar al doble homicidio de la estrella de Superman en 1978 y su esposa.

Siendo una de las grandes leyendas de Hollywood, el mundo enteró quedó en shock y devastado, cuando el pasado 27 de febrero del 2025, los medios de Santa Fe, Nuevo México, revelaron que el actor de 95 años de edad y su esposa de 64, la pianista Betsy Arakawa, fueron encontrados sin vida en su hogar, junto a uno de sus tres pastores alemanes. Una de las hijas del actor afirmó que su deceso fue a causa de una fuga de gas, por lo que se intoxicarían de monóxido de carbono.

Ahora, el medio TMZ ha revelado detalles que se han filtrado de la autopsia que se le realiza a la pareja, en la cual desmienten a Elizabeth Jean Hackman, hija del actor, debido a que los agentes del sheriff declaró que hicieron un registro de la casa y no había señales de fuga de gas, en los resultados del estudio médico no hubo señales de intoxicación por monóxido de carbono. Tim Korte, aseguró que la Policía trabajó con la Compañía de Gas de Nuevo México, quienes probaron la línea de gas y no encontraron algún problema ni una fuga.

Dado a que la principal sospecha que se tenía fue refutada, regresó la teoría de que el intérprete de Lex Luthor y su esposa habrían sido víctimas de un homicidio y su can habría sido víctima colateral. Sin embargo, el forense determina que no, ya que "no tenía lesiones visibles en el cuerpo ni en la cara", por lo que se ha descartado la opción: "Esta es una investigación activa; sin embargo, en este momento no creemos que haya habido un crimen".

Pero, se contradice la respuesta, lo que despierta más dudas y hace el caso más escalofriante, pues aunque parece que no robaron nada y tampoco que forzaran las entradas, los agentes revelaron que había una puerta abierta, que sugeriría a un implicado al menos. Sin embargo, el departamento se mantiene en descartarlo, agregando que nunca sonó la alarma de seguridad, y no fue desconectada, pues "sonó por primera vez cuando los que vivían cerca llamaron a la policía para informar sobre su preocupación por el bienestar de la pareja".

Finalmente, se declaró que al ser una investigación abierta y tantas inconsistencias con lo que descubren, Chris Ramírez, portavoz de la oficina del investigador médico de Nuevo México, asegura que ellos no descartan el doblo homicidio o tal vez un suicidio, pero que saberlo todavía podría tardar hasta seis semanas. Se dice que los autoridades consiguieron una orden para catear toda la propiedad pues consideran que "las circunstancias son lo suficientemente sospechosas como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas".

