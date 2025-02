Horóscopos Mhoni Vidente HOY viernes 28 de febrero: Predicciones para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga más reconocida en el mundo de la farándula, revela sus predicciones para este viernes 28 de febrero de 2025 en el horóscopo de hoy. Descubre qué te depara el destino en el amor, el dinero y la salud, según tu signo zodiacal. ¿Será un día de buenas noticias o de desafíos? Consulta el horóscopo de Mhoni Vidente y prepárate para aprovechar las energías cósmicas a tu favor.

Horóscopo de HOY viernes 28 de febrero de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero, trabajo, salud y más

Aries

Los asuntos del corazón y del amor se presentan de forma tranquila este fin de mes. Un nuevo amigo te comparará y eso te hará enojar; ten mucho cuidado.

Tauro

No sea imprudente con sus inversiones: es mejor ahorrar y no compartir su efectivo con más personas. No pelee con la gente de su trabajo o se quedará solo.

Géminis

Día estupendo para llegar a un acuerdo con sus jefes; podría tener un aumento que lo ayudará a salir de deudas. En temas de amor, es mejor que esté solo un periodo largo.

Cáncer

Deje de lado los hábitos que hacen daño a su salud y que además lo alejan de sus personas más queridas. Estar tanto tiempo sin hacer cosas daña el alma.

Leo

Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita para concretar sus proyectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto del siguiente mes; cuidado.

Virgo

No confunda lo personal con lo profesional: no toda la gente que trabaja con usted es su amiga, de hecho, pueden traicionarlo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

Libra

Respete más los comentarios de su pareja: si pensaran igual en todo, la relación fracasaría. Jornada financiera muy buena para mejorar su estado de salud.

Escorpio

Concentre sus energías en aumentar su productividad y ser más amable con usted mismo. No se preocupe por su salud, es muy buena; pero sí debe descansar más.

Sagitario

No provoque discusiones sin sentido con su ser amado este día, o se quedará solo. Su dinero crecerá sin demasiados esfuerzos; goce el presente.

Capricornio

Concéntrese en los objetivos laborales que le interesan y verá cómo los conseguirá poco a poco. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

Acuario

La comunicación es fundamental en las relaciones, en especial si lo que quiere es crecer. La situación económica mejora este día.

Piscis

En sus manos caerá un proyecto laboral muy bueno, con el que podrá hacer más cosas para su beneficio. No estaría de más revisar su nivel de grasa.

Fuente: Tribuna