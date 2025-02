Meghan Markle negaría a Rey Carlos III ver a sus nietos y Príncipe Harry pese a casi morir

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Tal parecer que la reconocida exroyal, Meghan Markle, no se conmovería por la supuesta delicada salud de su suegro, el Rey Carlos III, pues pese a que se ha dicho que estaría a casi nada de morir a causa de su cáncer, que se dice ya está en fase terminal, ya que le negaría ver a sus nietos, y a su hijo, el Príncipe Harry. La pareja se fue del Reino Unido en enero del 2020 y han regresado solo para funeral de la Reina Isabel II en el 2022.

No es secreto para nadie que entre los miembros de la Corona británica hay mucha polémica por sus problemas internos. Una de las malas relaciones entre la familia, desde el 2018 sobre salen la que hay entre Meghan y Kate Middleton, que supuestamente es uno de los motivos por los cuales los duques de Sussex decidieron de irse del país británico para el natal de la exactriz, en donde tuvieron a su segunda hija, que jamás ha conocido el Reino Unido.

Aunque la pareja fue al funeral de Isabel II, sus hijos, Archie Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor, se quedaron en Montecito, California, donde radican desde mediados del 2020, por lo cual Carlos III no conoce en persona a la menor de sus nietos. El Monarca en febrero del 2024 anunció que padecía cáncer, y un par de semanas después comenzó con quimioterapias, que se dice no están funcionando y ya entró a fase terminal, por lo que ha hecho desgarradoras peticiones a sus hijos para poder irse en paz.

Una de las peticiones para su hijo menor al lado de la Princesa Diana sería el que le permitiera pasar tiempo de calidad con sus nietos, Archie y Lilibet, mientras que aún tiene la fuerza suficiente para jugar con ellos, pero, según el canal de YouTube de Telefarándula, la exactriz de Suites se habría negado rotundamente a viajar al Reino Unido y mucho menos que su marido y sus dos hijos fueran a dicho país, especialmente por la presencia de la esposa del Príncipe William.

Supuestamente, el esposo de la Reina Camilla Parker está desesperado y le suplicó a Meghan que lleve a los también nietos dela difunta Lady Di, incluso habría prometido el brindarles seguridad en su estadía en dicho país, y aún así la exroyal no se tentaría el corazón y no aceptaría, por lo que ahora el Rey Carlos III se encontraría devastado. Aunque no se ha dicho, se cree que por el aparente delicado estado de salud, el Monarca no podría viajar.

Fuente: Tribuna del Yaqui