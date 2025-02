Sale a la luz nuevo reporte de autopsia de Liam Payne que esclarecería su trágica muerte

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El caso del reconocido cantante del cantante británico, Liam Payne, ha dado un giro completamente inesperado, debido a que acaba de salir a la luz un nuevo reporte de su autopsia, en el que que podría ayudar a las autoridades para acelerar su proceso y esclarecer su trágica muerte.

Desgraciadamente, el exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024, tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel, lo que le ocasionó un politraumatismo, provocado por múltiples lesiones internas y externas que lo llevaron a su deceso. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que tenía varias sustancias nocivas para la salud, como cocaína rosa, que dicen tuvo mucho que ver.

Ahora, a cuatro meses del tan lamentable fallecimiento del intérprete de temas como For You, se ha revelado los resultados de los estudios toxicológicos que se le realizaron al difunto cantante británico, en el cual, se reveló que no solamente había consumido las drogas, sino que tenía unos muy altos niveles de alcohol en la sangre al momento de la caída que le arrebató la vida a tan solo sus 31 años de edad.

Liam con Kate. Internet

Los reportes del forense declararon que al momento de perder la vida tenía 2.7 gramos de alcohol por litro de sangre, lo cual es mucho más del doble de lo que permite la ley para conducir en Inglaterra, país del que es originario el excolaborador de Zayn Malik, ya que para conducir se tiene permitido tener 0.08 gramos de alcohol por litro de sangre. La intoxicación por esta sustancia fue catalogada como "severa" y básicamente "mortal".

De la misma manera, el forense reveló en el informe que había también una gran cantidad de sustancias nocivas para la salud, diversas, por lo que ha declarado que la combinación entre el alcohol y las drogas, habría sido lo que tenían en tan mal estado al intérprete de What's Make You Beautiful: "La Fiscalía Nacional en lo Penal y Correccional Número 14 en Argentina confirmó que la combinación de alcohol y otras sustancias podría haber influido en la trágica caída. Sin embargo, la investigación sigue abierta para determinar si hubo otras circunstancias involucradas".

Liam tenía más alcohol del límite permitido. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui