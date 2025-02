Tiene miedo: Eduin Caz de Grupo Firme habla de la cancelación de show en Carnaval de Mazatlán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, publicó por medio de su Instagram su opinión acerca de los rumores que abundan en redes, los cuales aseguran que el motivo de la cancelación de la presentación del grupo en el Carnaval de Mazatlán, se debió a que no vendieron los suficientes boletos y por tal motivo decidieron no presentarse; asimismo, aconsejó que quienes vayan a estar presentes se cuiden mucho.

"Toda la gira sigue igual, si cancele no es porque no vendí boletos. Pregunten tenía todo vendido gracias Dios. Pero tampoco quiero poner en riesgo a mis compañeros de trabajo. Al de las luces que fue muy mencionado, aunque ustedes se burlen acá el equipo no siente lo mismo. Los que vayan al Carnaval cuídense mucho, el gobierno es la mera ver... y va a tener todo blindado pero ¿y después?", señaló el artista.

Eduin Caz aseguró que el resto de la gira sigue igual

Además, añadió Caz que esa fue la razón de por qué decidió no seguir más con la presentación y se disculpó asegurando que cuando se calme tratará de regresar, finalizando con un comentario dirigido hacia las cuentas falsas que han estado difundiendo información confusa sobre el hecho. En cuanto al Carnaval de Mazatlán continúa y otros de sus artistas presentes que confirmaron serán Los Aguilar.

"Es por eso que no me animé a estar ahí. Les pido una disculpa de antemano, pero primero Dios cuando todo esto se calme trataré de regresar. Ánimo, no agarren valentía por comentarios de cuentas falsas que ni van a estar ahí”, así es como da por terminado el mensaje que el cantante de Grupo Firme subió hace aproximadamente 12 horas en Instagram oficial, el cual alude al comunicado que se lanzó con el nombre de la banda.

Music VIP, discografía a la que pertenece Grupo Firme, difundió un comunicado oficial en el señalaban como principal prioridad el bienestar de los fanáticos y dijeron que esperaban poder reencontrarse pronto para cantar celebrar y seguir haciendo historia juntos, lo anterior junto a una imagen donde aparecían los miembros con la frase 'Tour 2025' que a comienzos de mes se habían dado a conocer todos los lugares que recorrerían.

