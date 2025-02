Daniel Bisogno queda fuera de importante proyecto; elenco de 'Ventaneando' le manda mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador Daniel Bisogno de nueva cuenta se apoderó de toda la atención de la prensa y es que tras permanecer ausente en el medio artístico después desde varios meses por sus problemas de salud, ahora se reveló que quedó fuera de un importante proyecto. Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando, le enviaron un emotivo mensaje y le desearon una pronta recuperación.

Como se recordará, a inicios del mes de septiembre se confirmó que el controversial conductor de TV Azteca se sometería a un trasplante de hígado que lo ayudaría a aliviar sus males y se esperaba que en dos meses se reincorporara a sus actividades, sin embargo, esto no ocurrió. Desde esa fecha, Daniel ha permanecido fuera de Ventaneando y de Lagunilla mi barrio, pues de escena de la que ya habría quedado fuera.

En el programa Ventaneando de este lunes, Pedro Sola cuestionó a sus compañeros sobre quién tiene el personaje de Daniel dentro de esta obra: "El personaje de Daniel, ¿quién lo hace?", preguntó y Rosario Murrieta le respondió: "Lo hace Pepe Magaña". No obstante, la jefa de información del vespertino señaló que Bisogno no ha quedado fuera del elenco, por lo que le envió un mensaje: "Que te están esperando y nosotros más".

Ay sí, te estamos esperando", expresó 'Peter'.

Elenco de 'Ventaneando' recordó a Bisogno este lunes

Sin embargo, los rumores de que Daniel no volverá a Lagunilla mi barrio son fuertes y de acuerdo con reportes de la prensa, la imagen del famoso ya no aparece en la publicidad del musical. Lisardo, actor español que forma parte de esta compañía fue cuestionado al respecto para el canal de YouTube Lo escuché con Alan Morales y esto dijo: "No, definitivamente no, nunca, jamás, este señor siempre va a estar con nosotros aquí, aunque no pueda estar por salud".

El exesposo de Lisset afirmó que Dani aún tiene su lugar en la obra de teatro: "En este momento está recuperándose pero lo esperamos con ansias, es un caballero maravilloso". Y cuando fue cuestionado sobre si sabe cuál es el estado de salud de Bisogno, Lisardo afirmó que no tiene comunicación con el conductor: "No, somos tan amorosamente familiares que sabemos el respeto que cada uno tiene que tener con sus vidas personales, él lleva su vida personal de algún modo y nosotros entendemos que no se comunique de seguido", platicó el español.

