Famosa tiktoker genera rumores sobre su posible participación en La Casa de los Famosos México

Ciudad de México. - Aunque aún no ha iniciado la nueva edición de La Casa de los Famosos All-Stars, que se estrena este 4 de febrero, ya comenzaron a circular rumores sobre quién podría integrar el elenco de La Casa de los Famosos México en su tercera temporada. La pasada edición del reality show fue una de las más polémicas, marcada por enfrentamientos y la inesperada salida de Adrián Marcelo, quien abandonó el programa tras intensos conflictos con Gala Montes y otros miembros del team "Mar". Ahora, a tan solo un día del estreno de All-Stars, una nueva figura mediática ha captado la atención de los seguidores del programa: la influencer Tammy Parra.

La creadora de contenido y figura controversial fue recientemente vista en las instalaciones de Televisa, lo que desató rumores sobre su posible incorporación a la tercera edición de La Casa de los Famosos México. Ante la insistencia de la prensa, Tammy fue abordada para confirmar o desmentir su participación en el reality show, y aunque no ofreció detalles específicos, dejó entrever que su futuro televisivo podría estar ligado a un proyecto con la cadena.

Durante una entrevista, Parra reveló que está trabajando en un proyecto con la televisora, pero mantuvo la incógnita sobre su relación con La Casa de los Famosos México. “Es top secret, pero es un proyecto que me está haciendo guiño y me emociona mucho… Es justamente un proyecto que quiero mucho, pero vamos a ver si se logra”, comentó, alimentando aún más los rumores sobre su participación en el famoso reality show.

Sin embargo, a pesar de la especulación, la influencer evitó confirmar su presencia en el programa. En cambio, detalló que su vínculo con la televisora de San Ángel se debe a un nuevo proyecto, del cual no dio más detalles. "Voy a trabajar en un proyecto con la televisora, pero no puedo asegurar nada sobre La Casa".

En la misma entrevista, los reporteros también le preguntaron a Tammy Parra sobre la posibilidad de debutar como actriz en alguna telenovela, un campo que la influencer había mencionado en ocasiones anteriores como una aspiración. Tammy explicó que, aunque no tiene experiencia en televisión, sería algo que le gustaría explorar en el futuro. “Probablemente, a futuro, sí. Justo ahorita tengo un proyectillo que tengo en mente… Realmente, la actuación creo que no es algo que pueda entrar así, nada más, porque sí requiere cierta preparación”, dijo la influencer, quien también dejó en claro que no tiene intenciones de lanzarse de inmediato a la actuación.

Cuando se le insistió sobre la posibilidad de que formara parte de La Casa de los Famosos México, Tammy no descartó la idea, pero señaló que sería una decisión que podría traer tanto beneficios como riesgos para su carrera. “No puedo asegurar nada… Yo creo que más que lo económico, es la proyección que te da, que mucha gente te conoce… Yo no estoy asegurando nada”, expresó, dejando en el aire la posibilidad de su participación.

La influencer reconoció que, a pesar de los beneficios que unirse al programa podría traer en términos de visibilidad, también es consciente de los posibles riesgos. En ediciones anteriores, varios participantes de La Casa de los Famosos no salieron bien parados, lo que podría poner en peligro la imagen pública de quienes se atreven a entrar.

Cabe recordar que Tammy Parra no es ajena a las controversias en redes sociales. En ocasiones pasadas, fue criticada por bromear sobre un embarazo, lo que generó una ola de reacciones negativas entre sus seguidores. Esta situación ha llevado a algunos a cuestionar si participar en La Casa de los Famosos México sería una buena decisión para su carrera, dado que la exposición mediática puede traer consigo tanto elogios como críticas intensas.

Hasta el momento, la influencer no ha hecho ningún pronunciamiento formal en sus redes sociales sobre su posible inclusión en el reality show. Sin embargo, los rumores continúan creciendo, y los fanáticos están expectantes por conocer si Tammy Parra se unirá al grupo de famosos que conformarán la tercera edición de La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna