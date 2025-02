Imelda Tuñón revela amorío con amigo de Julián Figueroa; su hijo lo llama “tío”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El pasado viernes, la reconocida actriz y cantante Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre el proceso legal que enfrenta contra su nuera, Imelda Tuñón, por la custodia de su nieto, José Julián. En sus declaraciones, una revelación llamó especialmente la atención: el testimonio del menor sobre sus últimas vacaciones con su madre.

Maribel Guardia aseguró que su nieto le comentó que, durante un viaje, él dormía en la sala mientras su madre compartía la habitación con quien él llamaba "tío". Este comentario generó una fuerte controversia, dando pie a que Tuñón respondiera mediante entrevistas concedidas a los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón.

En su conversación con Addis Tuñón, Imelda negó que su hijo haya dormido en la sala durante las vacaciones, y explicó el itinerario de su viaje. Según su versión, visitó Monterrey antes de viajar a Playa del Carmen y Mérida. Asimismo, insistió en que su hijo nunca durmió en condiciones inadecuadas y que Maribel desconoce su realidad porque "no me invita a comer, no me invita a nada".

Sobre las declaraciones de Maribel, la joven madre admitió que mantiene una relación desde hace seis meses y que su hijo conoce a su pareja, aunque aseguró que él no sabe que es su novio. “Yo tengo mucho respeto por él, jamás dar la mano ni nada, porque es un niño”, dijo, aclarando que busca evitar que el menor se vea envuelto en situaciones confusas.

No obstante, sí reconoció que el pequeño identifica a su pareja como un "tío" y que lo conoce desde hace años. “Desde hace mucho tiempo, yo le comento que es un amigo mío, que es un tío y ya nada más”, agregó.

Ahora bien, Axel Paredes, mejor amigo de Julián Figueroa, aseguró en una entrevista con el periodista Javier Ceriani que Imelda mantiene una relación con Fernando Gamboa, quien fue amigo cercano de su difunto esposo. Esta revelación avivó aún más la polémica, pues Paredes expresó su preocupación por el bienestar del pequeño José Julián.

Según su testimonio, amigos en común le informaron que, durante las vacaciones de diciembre, el niño habría dormido en la sala mientras su madre compartía el cuarto con su pareja. “En diciembre ella subió que andaba con el niño sola, pero no, se fue con un novio. Y está bien, pero dormía en el mismo cuarto con el novio y el niño dormía en la sala porque el niño llegó contándome eso”, relató.

Por su parte, Maribel Guardia reiteró en su conferencia de prensa que su nieto le expresó su incomodidad durante las vacaciones con su madre. “El niño me dijo: ‘ay, qué rica la camita y que ya llegué’. Yo le dije que donde estaba también tenía una camita y él me dijo ‘No, mimi, porque yo dormía en la sala y mi mamá dormía con su tío en el cuarto’”.

La controversia en torno a la custodia de José Julián continúa generando reacciones y opiniones divididas entre el público. Mientras el proceso legal sigue su curso, las declaraciones de ambas partes dejan en claro que la disputa está lejos de terminar.

Fuente: Tribuna