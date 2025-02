Imelda Tuñón revela duras acusaciones contra Maribel Guardia y confiesa enfermedad

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En los últimos días, el conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha acaparado la atención mediática, luego de que la viuda de Julián Figueroa luchara por recuperar el cuidado de su hijo, José Julián. La situación se ha intensificado tras una fuerte confesión de Imelda, quien acusa a la actriz de haberle arrebatado la custodia de su hijo en otras ocasiones.

En una entrevista exclusiva con su tía Addis Tuñón, Imelda relató que Guardia no es la primera vez que interviene en su rol como madre. La joven afirmó que, en el pasado, la estrella de telenovelas ya le había quitado a su primogénito, y que una famosa actriz fue testigo de este suceso.

"Maribel ha insistido en quitarme mi papel de mamá frente a José Julián", expresó Imelda, quien detalló que la actriz tomaba decisiones sobre las actividades del menor sin consultarla, incluso en ocasiones impidiendo que ella participara en su vida cotidiana. Un ejemplo de esto fue cuando, en noviembre pasado, Imelda planeaba llevar a su hijo al teatro y Maribel se adelantó, llevándoselo sin su permiso.

Esta parte donde yo soy la mamá ya no se me pregunta", afirmó Imelda, añadiendo que, aunque inicialmente había acordado que su hijo la acompañara al teatro, José Julián le informó que no podría ir con ella porque se iría con Maribel. "Llegué llorando al teatro, hay testigos, uno de ellos es Raquel Bigorra", contó, visiblemente afectada por la situación.

Imelda, al hablar sobre la relación con Maribel, expresó que no se oponía a la actitud de la actriz debido a que su salud se encontraba delicada. Después de la muerte de Julián Figueroa, Imelda reconoció que no quería generar más sufrimiento en la vida de la actriz, aunque el dolor que sentía por la situación era evidente.

Pero eso no es todo, pues en la misma entrevista, Imelda aclaró que no padece de bipolaridad, como algunos habían especulado. Explicó que, tras diversas pruebas psicológicas, fue diagnosticada con "síndrome del cuidador", una condición que la hace anteponer las necesidades de los demás antes que las propias. "Nunca veo mi dolor, siempre veo el de los demás. En entrevistas de hace año y medio siempre he dicho que el dolor más fuerte se lo lleva ella", agregó, en relación a Maribel Guardia.

Además, Imelda Tuñón se refirió a la situación emocional de la actriz, sugiriendo que Maribel está atravesando una difícil etapa emocional. "Creo que Maribel está teniendo un problema emocional muy fuerte. No estoy diciendo que esté loca, pero emocionalmente está muy fracturada", afirmó.

Este nuevo capítulo en la relación entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia pone en evidencia la tensión y los conflictos detrás de la disputa por la custodia de José Julián, un tema que parece estar lejos de resolverse. Las revelaciones de Imelda han dado un giro inesperado a esta historia familiar, dejando claro que, más allá de las cámaras, existen profundas heridas emocionales que aún deben sanar.

Fuente: Tribuna