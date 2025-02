Nicolas Cage advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial en el cine

Los Ángeles, California. - El actor Nicolas Cage se pronunció sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la industria cinematográfica durante la 52ª edición de los Premios Saturn, celebrada el domingo en el Hilton Universal City Hotel en California. Durante su discurso de aceptación tras recibir el galardón a Mejor Actor en una Película por su papel en Dream Scenario, Cage expresó su preocupación sobre cómo la IA podría afectar el arte de contar historias en la gran pantalla.

En su discurso, el actor de 61 años elogió el trabajo del director Kristoffer Borgli, a quien agradeció por crear un mundo “increíblemente inquietante pero hilarante” en Dream Scenario. Sin embargo, rápidamente dirigió su atención a un tema que le preocupa profundamente: el avance de la IA en la industria del entretenimiento.

Hay otro mundo que también me inquieta. Está sucediendo ahora mismo a todos nosotros: el nuevo mundo de la IA. Soy un gran creyente en no dejar que los robots sueñen por nosotros", afirmó Cage.

De igual modo, el actor argumentó que la IA no puede reflejar la condición humana y que permitir su intervención en la actuación pone en riesgo la autenticidad del arte.

Si un actor deja que un robot de IA manipule su actuación aunque sea un poco, una pulgada eventualmente se convertirá en una milla, y toda la integridad, pureza y verdad del arte será reemplazada solo por intereses financieros. No podemos permitir que eso suceda", advirtió.

Además, enfatizó que el cine y la actuación deben servir como un reflejo humano de nuestras experiencias, algo que, según él, la IA no puede replicar.

Un robot no puede hacer eso. Si dejamos que los robots hagan eso, carecerá de todo corazón y eventualmente perderá el filo y se convertirá en papilla. No habrá una respuesta humana a la vida tal como la conocemos, sino la vida tal y como los robots nos dicen que la conozcamos", sentenció.

Lo cierto es que no es la primera vez que Cage expresa su rechazo a la inteligencia artificial en el cine. En octubre, el actor ya había manifestado su preocupación sobre la posibilidad de que las compañías usen su imagen y su cuerpo mediante tecnología digital sin su consentimiento.

Simplemente van a robar mi cuerpo y hacer lo que quieran con él a través de la IA digital. Dios, espero que no", declaró en aquella ocasión, admitiendo estar “aterrorizado” por la forma en que los cineastas podrían utilizar sus representaciones digitales en el futuro.

Además del reconocimiento a Nicolas Cage, la ceremonia de los Premios Saturn también rindió homenaje a otras figuras destacadas de la industria. El ícono de Star Trek, William Shatner, recibió el Premio a la Trayectoria, mientras que Laurence Fishburne entregó el Premio Lance Reddick Legacy a LeVar Burton. Asimismo, Hiroyuki Sanada, estrella de Shogun, fue galardonado con el Premio Robert Forster Artist's.

Por su parte, Cage aprovechó la ocasión para recordar a su fallecido colega y director David Lynch, con quien trabajó en Wild at Heart.

Cuando estaba haciendo Wild at Heart, era un actor joven muy serio y le pregunté a David: ‘¿Está bien si me divierto en esta película?’ Y él respondió: ‘Amigo, no solo está bien, sino que es necesario’", recordó Cage con emoción.