"Pasó a mejor vida": Pepillo Origel sufre triste muerte y estremece a Televisa última FOTO con vida

Ciudad de México.- El reconocido productor y conductor Juan José Origel, quien es mejor conocido como Pepillo, dejó sin palabras todo el público de Televisa luego de confirmar una dolorosa muerte en el gremio artístico. Resulta que en el reciente capítulo del programa Con Permiso, el famoso periodista habló sobre el fallecimiento de doña Stella García, quien fueera madre de Mariana Seoane y quien era muy querida por varias personalidades.

El originario de León, Guanajuato, aseguró que le dolió mucho enterarse de la gran pérdida que enfrenta la llamada 'Niña Buena' y se deshizo en halagos para su madre: "A mí me dio mucha tristeza, conocí mucho a Stella, la madre de Marianita Seoane, porque fue una mujer guapísima y aparte de guapa, no sabes lo simpática que era", declaró en la emisión de Unicable que comparte junto a Martha Figueroa.

Acto seguido, Pepillo Origel resaltó el gran trabajo que hicieron 'La Seoane' y su hermana a lo largo de toda la enfermedad de Stella: "Estuvieron muy al pendiente de la enfermedad, porque duró enferma bastante tiempo y por algo pasan las cosas, bendito sea Dios pasó a mejor vida, ya cuando tienes esas enfermedades que duran y duran, ya es mejor que Dios te lleve... Mariana de verdad fue una hija modelo, adoraba a su madre", declaró.

Sin embargo, Pepillo cambió de tono cuando tuvo que hablar de la polémica foto que publicó Mariana para anunciar la muerte de su madre. Se trata de una imagen en la que doña Stella aparentemente está en sus últimos momentos con vida: "Estaba ahí recién muerta y Arleth Terán que es como hermana de Mariana, tomó una foto y la suben, es un momento muy trágico ese", dijo el conductor. Martha se sumó a las críticas y dijo:

Sí, lo que pone es precioso y la foto es tremenda, es muy dura, quién sabe si se acababa de morir o si estaba en sus últimos instantes, es una foto dura, yo sí creo que... cada quién, yo no soy de compartir nada, menos ese momento tan tan íntimo".

Por su parte, Origel dijo que este tipo de vivencias no deberían de ser exhibidas en redes: "A mí esas cosas me dan... cuando se te muere tu padre, tu madre, alguien muy cercano, pues guárdalo, esto es para ti, no hay que subirlo". Finalmente, el conductor recordó otras muertes que han golpeado al espectáculo mexicano (Silvia Pinal y Dulce) y expresó: "Mi más sentido pésame a Mariana y a su hermana por la pérdida de Stella, que ya anda allá con Dulce y con Silvia capaz, encantadas de la vida, y nosotros aquí platicando".

La foto que compartió Mariana Seoane causó gran indignación

