Canelo Álvarez envuelto en escándalo por presunto robo y venta ilegal de un Rolls-Royce

Ciudad de México. - El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el cantante de corridos tumbados Luis R Conriquez fueron señalados en redes sociales por su presunta involucración en el robo y venta ilegal de un automóvil de lujo.

De acuerdo con un video difundido en la cuenta de Instagram Chamonic, un hombre acusó a la empresa Álvarez Exotics, propiedad de Canelo Álvarez, de haber vendido en Guadalajara un Rolls-Royce que previamente había sido reportado como robado en Los Ángeles, California.

En el material audiovisual, el denunciante explicó que envió su automóvil a un taller mecánico en Los Ángeles para realizarle algunas modificaciones, pero nunca lo volvió a ver. Al notar la desaparición, procedió a reportarlo como robado.

Sin embargo, en noviembre de 2024, recibió un mensaje en Instagram con imágenes de un automóvil idéntico al suyo, lo que lo llevó a investigar más a fondo.

El interior es muy fácil de reconocer, es blanco y rojo; y en los asientos tiene paneles negros. No he visto tantos así, tal vez tres o cuatro. Yo dije: 'este es mi coche', he visto los videos, las historias, estaba 99% seguro", relató la víctima.