Cecilia Galliano podría reconciliarse con Gabriel Soto tras acusarlo de infiel; ¿fue su novio?

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa conductora Cecilia Galliano reapareció ante diversos medios de comunicación y nuevamente enfrentó los rumores sobre su presunta relación amorosa con Gabriel Soto, con quien se le vio muy cercana luego de que este finalizara su romance con Irina Baeva. Aunque hace unas semanas la argentina dio a entender que ella y el mexicano fueron pareja, en esta ocasión resaltó que entre ellos solo había una amistad.

Durante la presentación de su nueva obra Brujas, la artista de Televisa fue interrogada sobre si se ha sentido triste tras su distanciamiento con el mexicano, quien durante décadas fue su gran amigo. "O sea, cero, cero le di importancia, o sea, sigo mi vida, imagínate todo lo que tengo qué hacer este año, y lo único por lo que voy a tomar terapia este año, y por lo cual estoy preocupada es porque mi hijo se fue a vivir afuera a Tampa, y porque mi hija hace un mes me dijo que se va a vivir sola, entonces ahí de 'me quedo sola'", explicó Ceci.

Cecilia aseguró que ella y Gabriel Soto solo han sido amigos

Ante la incertidumbre sobre si en este momento mantiene comunicación con el exesposo de Geraldine Bazán, Galliano recalcó que de momento no le interesa saber de él: "No, no, yo me alejo de todo lo que no hace bien". Sin embargo, cuando llegó la pregunta sobre si piensa retomar su amistad con Soto, Galliano se dijo abierta a una reconciliación con el galán de telenovelas.

Cuando tenga que ser, ¿para qué vamos a forzar cosas?, las cosas se tienen que dejar fluir, tiempo al tiempo, y aparte yo ahora estoy con mucho trabajo, tengo más preocupaciones con lo de mis hijos y por un problema de salud que está pasando en mi familia que este tema, entonces ese tema a mí no me mueve", dijo.

Pero como las dudas sobre Soto continuaban, la conductora de La Casa de los Famosos México aseguró que ese tema es cosa del pasado, ya que su corazón tiene la mira puesta en otro objetivo: "Chicos, ustedes me van a alejar, lo único que tengo en vista me lo están terminando de alejar, o sea, estoy en pláticas con alguien, y ustedes me lo van a terminar de alejar, o sea, ya", declaró la expresentadora de Sabadazo.

De la misma manera, Galliano negó que en algún momento su relación con Gabriel Soto haya sido amorosa. "No, nosotros amigos de hace, bueno, teníamos una amistad de hace, ¿qué?, 20 años del modelaje, o sea, de muchos años… nada, no pasó nada". Y cuando escuchó que se especulaba que habían intentado algo más, Ceci se retiró de la entrevista diciendo: "No me interesa hablar más de ese tema, le mando un beso, les deseo mucho amor".

Fuente: Tribuna