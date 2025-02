Daniela Parra regresa a 'Hoy' y envía fuerte mensaje a Alexa por hundir en la cárcel a Héctor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 4 de febrero la joven conductora Daniela Parra reapareció en el programa Hoy, luego de que se especulara su posible debut en TV Azteca como parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México. La influencer fue captada en las instalaciones de Televisa y reporteros de inmediato la interceptaron para preguntarle qué piensa acerca de las recientes declaraciones que hizo su media hermana Alexa Hoffman.

Como se sabe, la también heredera de Ginny Hoffman declaró en un en vivo que tiene temor de que su padre Héctor Parra abandone la cárcel luego de que su sentencia se redujera a 12 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción de personas menores de edad agravado y abuso sexual. Al saber que la defensa de Héctor anunció que interpondrá un amparo con el objetivo de que el histrión recupere su libertad, Alexa externó su desconfianza al respecto.

Sin embargo, Daniela no se quedó callada y frente a las cámaras de Hoy manifestó su postura ante esta delicada situación que involucra a dos de sus familiares. "Opino dos cosas, una, no sé por qué está pidiendo justicia, si la justicia en teoría ya se le hizo, mi papá lleva casi cuatro años en el reclusorio; y dos, que le da pavor ver a mi papá, se los digo aquí en exclusiva, mi papá no la va a buscar cuando salga, entonces que no tenga miedo porque no la va a buscar, e incluso creo que ella ya hasta se quitó los apellidos", expresó la joven.

Asimismo, la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy compartió que Héctor Parra está enterado de todo lo que ha dicho Alexa: "Como vuelve a salir, y vuelve a decir esas cosas, y mi papá claro que la ve, porque dentro tienen televisión, y sí la vio, y justamente me dijo que en ese momento se le terminó por salir del corazón, cuando salió el video, porque él todavía en su mente, tenía la esperancita, de que, pero, pues ahora sí lo vio, y me dijo, si antes tenía un poquito, ahora sí ya se terminó”.

Antes de culminar la charla, la también vendedora de tamales explicó que Héctor se niega a pagar la reparación del daño que le fue impuesta por las autoridades porque sigue luchando por demostrar su inocencia: "Sería desacato si cumpliera toda la condena y al final no lo paga, es más, ni siquiera podría salir del reclusorio si no pagara eso, pero si sale absuelto, que es a lo que vamos con el amparo, no tiene que pagar nada de eso", finalizó Dani.

Fuente: Tribuna