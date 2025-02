De Shakira con Jennifer Lopez a Lady Gaga: Estos son los mejores 5 Half Time del Super Bowl

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los más de 50 años de historia del Super Bowl, varios artistas se han presentado al tan importante evento deportivo de la NFL, para brindar el tan deseado y muy famoso Half Time Show, traducido como el espectáculo de medio tiempo, en el que han destacado importantes, celebridades como Shakira, junto a Jennifer Lopez, en el 2020, y Lady Gaga en el 2017, entrando a la lista de los cinco mejores en la historia.

Kendrick Lamar será el encargado de realizar el show de medio tiempo, mientras que los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles descansan para el segundo tiempo en el Caesars Superdom en Nueva Orleans, buscando convertirse en uno de los mejores y que en siguientes años se encuentre en la misma lista que las intérpretes de Get Right y Hips Don’t Lie, siendo recordado de manera positiva, y no negativa como le pasa a artistas como Justin Timberlake y Janet Jackson. Esta es la lista de los mejores Half Time:

Beyoncé

Si se habla de los mejores medios tiempos, el nombre de la denominada 'Queen B' sale a relucir sin lugar a dudas, pues durante su presentación el Super Bowl XLVII, disputado el 3 de febrero de 2013 en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans, la intérpete de Run The World llenó y superó las expectativas que el público tenían sobre ella, pues no solo demostró su poderosa voz en vivos con temas como Halo y Love On Top, sino que también que es una espectacular cantante al bailar sus más movidos y reconocidos temas hasta ese momento, como Single Ladies.

Al igual que otros artistas, Beyonce tuvo invitados especiales que le ayudaron con sus coreografías y a interpretar un par de sus canciones, siendo los importantes cantantes, Kelly Rowland y Michelle Williams.

Rihanna

Aunque recibió varias críticas porque se afirmaba se esperaba más, la realidad es que la creadora de Umbrella y Love On The Brain se robó el show en el Super Bowl LVII, realizado el 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en la ciudad de Glendale, Arizona. Actuando completamente sola, sin invitados, Rihanna impactó a millones al presentarse embarazada y realizando sorprendentes coreografías en las que usó más de medio estadio, cantando temas como Diamonds, We Found Love y muchas más, demostrando su poderosa voz en vivo, y concluyendo en los aires sobre una plataforma.

Lady Gaga

Sin duda el show que brindó la creadora de Bad Romance dejó a más de uno impresionado con la cantidad de sorpresas que dio el 5 de febrero de 2017 en el NRG Stadium de Houston, Texas, durante su participación en el Super Bowl LI, desde comenzar sobre el techo del estadio antes mencionado, bajando de un salto con ayuda de una línea de vida, iluminar todo el campo con luz de velas, sostenidas por víctimas de violencia sexual y física, mientras que cantó Million Reasons y tocaba el piano, hasta finalizar su show, tras varias impresionantes coreografías saltando desde lo más alto del escenario atrapando un ovoide en el aire.

Gaga, además de encargarse del medio tiempo, también inauguró el partido interpretando el Himno Nacional de Estados Unidos, que concluyó con el paso de varios aviones de la fuerza militar arrojando humo blanco mientras la gente enloquecía.

Shakira y Jennifer Lopez

El show de la puertorriqueña y la colombiana fue conocido como el Latino Gang, el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami, Florida, pues además de las dos cantantes latinas, invitaron a otros dos exponentes del género urbano con sus respectivas raíces, Bad Bunny, originario de Puerto Rico, y J Balvin, de Colombia. Pero eso no fue todo, pues estuvo presente la música latina con el ritmo del mariachi al intérprete Chantaje, la champeta y muchos otros.

Mientras que JLo demostró sus grandes habilidades para el baile, con sus temas como On The Floor, Shakira brilló con su poderosa voz y sus habilidades con múltiples instrumentos como la batería, guitarra y piano, haciendo bailar, conmover y corear a los presentes y millones de espectadores, haciendo la experiencia una de las más impresionantes de la historia.

Michael Jackson

El show que es conocido como el mejor de la historia y que año con año permanece en la lista es el conocido 'Rey del Pop', quien el 31 de enero de 1993 en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, se presentó en el Super Bowl XXVII, haciendo de esto un evento mundial, causando una conmoción con solo llegar al escenario y quedarse ahí, inmóvil por varios segundos mientras que el público gritaba su nombre, para después comenzar con uno de sus mayores éxitos, Billie Jean, y siguiera con otros de sus más reconocidas canciones, realizando sus coreografías magistrales y su clásico moon walk.

Fuente: Tribuna del Yaqui