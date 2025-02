Fofo Márquez: Psicóloga filtra el resultado de su perfil "sociopático": "No son normales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se condenara a Fofo Márquez por brutal golpiza a mujer, la reconocida psicóloga del programa Hoy, Estela Durán, recientemente ha compartido con TV Notas el perfil psicológico que le ha realizado al influencer en base a sus declaraciones y a la de su madre y hermanos, señalando que resultó ser una persona "sociopática", detallando que tanto él como su familia "no son normales" en ese rasgo.

Estela, que tiene una sección a la semana en el matutino de Televisa, después de que Fofo recibiera casi 18 años de prisión al ser encontrado culpable por feminicidio en grado de tentativa, por golpear a Edith Márquez y huir de la escena, ha filtrado que encuentra al influencer muy lejos de la normalidad. Primeramente, tomó como base las declaraciones del influencer donde reconoce que él jamás ha podido sentir un verdadero apego a las cosas o personas.

Llegué a un punto donde le perdí el chiste a todo. Siempre he tenido lo que he querido. Mi infancia fue tan cabro…, que no le agarraba aprecio a las cosas. Me acuerdo que mi papá en Navidad me trajo un león. Tenía 7 años. Lo he tenido todo, pero a lo mejor me faltó un padre", dijo Fofo hace unos meses.

Tras esto, señaló que el raíz viene desde casa, afirmando que Rodrigo Márquez, hermano de Fofo, y su madre, muestran un nivel inusual de despreocupación por la gravedad del delito, minimizando el caso, yéndose de fiesta en plena crisis y especialmente por las declaraciones en el programa de Adela Micha: "No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida. Él dice que se va a ir con su papá. Yo creo que sería lo mejor, porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido".

Es totalmente sociopático. Con todo respeto, todo esto comienza en casa. Vi una entrevista en que la mamá no ve el nivel de violencia de su hijo. Su otro hijo (Rodrigo) también tiene unos comportamientos que no son normales. Todos presentan una autoestima inflada, una necesidad constante de reconocimiento externo", externó Estela.

La colega de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, mencionó que la familia en general tienen baja tolerancia a la frustración y que su nivel de ira al no conseguir lo que desean o la falta de empatía al sufrimiento ajeno, es lo que le demuestran que sí son socipátas: "Estamos viendo conductas antisociales, una falta de empatía. En este caso creo que 'Fofo' es sociopático, porque es más burdo. Las declaraciones que ha dado no son inteligentes. Todo indica que se trata de una familia con rasgos sociopáticos".

Finalmente, explicó que debido a esta situación, el influencer no es capaz de conectar con las emociones de otras personas como lo haría alguien normalmente, respondiendo el porqué antes de su sentencia siempre se le veía sonriendo y asegurando que saldría, porque simplemente no cree que sea algo tan delicado: "Desafortunadamente estamos viendo una grave conducta sociopática. Los sociópatas no logran contactar la emoción. Las reacciones no son normales. No tienen una conducta como cualquier otra persona".

Fuente: Tribuna del Yaqui