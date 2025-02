Joanna Vega Biestro pone en su lugar a Karla Sofía Gascón en 'SEL' tras polémicos ataques

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Joanna Vega Biestro, ha empleado el espacio que tiene en vivo de Sale el Sol para mandarle un contundente mensaje a la reconocida actriz de origen español, Karla Sofía Gascón, a la cual no dudo en poner en su lugar y dejarle en claro que nadie pone a nadie en su contra, sino que han sido por sus polémicos ataques en redes sociales y sus comentarios en los que intenta liberarse de la responsabilidad de la situación.

En contexto, lo dicho por Vega-Biestro, se remonta al hecho de que en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, se han viralizado antiguos tuits de Gascón, en los cuales afirma que el Islam es un "foco de infección para la humanidad", en el que se burla de Selena Gomez, y hasta afirma que los Oscar del 2021 era como un "festival afrocoreano" o una "manifestación de Black Lives Matter", criticando tal situación.

Como era de esperarse, varios salieron en defensa de la actriz de Only Murder In The Building, y también a tacharla de "racista" y de "promover el odio", a lo que ella se defendió declarando que todo fue sacado de contexto y solo la quieren hacer quedar mal para que no gane nada: "Yo he hablado con ella (Selena Gomez). Le he explicado las cosas como son. Ella me conoce perfectamente, las dos. Todo mi equipo me conoce perfectamente. Saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no hubiera trabajado con ella (Zoe Saldaña)".

Por esta manera de defenderse y querer culpar a los demás de todo el odio que se ha generado en su contra, Joanna en el matutino de Imagen TV, puso en su lugar a la actriz de En Busca de Emilia Pérez, declarando que lo que sucede son consecuencias de sus acciones y palabras: "Nadie ha hecho creer a nadie nada. Tu discurso, tus palabras y tu forma son lo que ha hecho que la gente no esté de acuerdo contigo y no te das cuenta ¿Estás entendiendo el nivel al que llevas tus declaraciones? Has llevado una vida de enojo, de odio, y hoy se te está regresando".

Finalmente, la expresentadora de Televisa mencionó que ella defraudó a la gente con sus actitudes negativas y llenas de odio, en vez de aprovechar la conexión que la gente sintió con ella y más con la comunidad trans que pensó que tendrían visibilidad y una representación digna para que se les abran las oportunidades: "La gente pensó que tenía contigo una ventana importantísima para la gente trans y un camino que ibas a empezar a abrirle a la gente trans; lo único que has hecho, es voltearle y complicárselos más por tu forma de ser, por tus declaraciones y por tu forma de ser".

Fuente: Tribuna del Yaqui