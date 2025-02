Laura Flores desata polémica por chiste sobre deportaciones en EU; la acusan de insensible

Weston, Florida. - La actriz y cantante mexicana Laura Flores se encuentra en medio de una fuerte polémica luego de hacer un comentario sobre las deportaciones en Estados Unidos, lo que ha generado una ola de críticas en redes sociales.

Resulta que en un video compartido en su cuenta de TikTok, la artista mencionó la escasez de huevos en los supermercados de Weston, Florida, e hizo un comentario que muchos consideraron insensible:

Oigan, ¿qué creen? Ya van varios días aquí en la ciudad de Weston, en Florida, que no hay huevo en el súper, no hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?” .

Las reacciones en redes no se hicieron esperar, y muchos usuarios calificaron sus palabras como una burla hacia los migrantes indocumentados que han sido afectados por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Algunos de los comentarios más críticos señalaron la hipocresía de la actriz, recordando que en otras ocasiones ha mostrado empatía por conflictos internacionales, pero ahora minimiza un problema que afecta a la comunidad latina.

Incluso, algunos usuarios convocaron a dejar de seguirla y no apoyar sus proyectos, al considerar su comentario ofensivo.

Por otro lado, también hubo quienes defendieron a la actriz, argumentando que su comentario era un sarcasmo dirigido a las políticas de inmigración de EU y no una burla hacia los migrantes.

Lo dice en tono de burla, pero hacia el presidente, no hacia los mexicanos. No exageren” y "Entre mexicanos sabemos diferenciar cuándo es un chiste y cuándo es en serio, esto sí es cura, no es mala intención”.