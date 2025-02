Lo mató un infarto: Fallece galán de Televisa y su viuda acaba sin herencia y en la 'calle'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 9 de abril de 2023 fue un año que marcó a todos los integrantes del mundo del espectáculo ya que la noche de aquel lejano domingo falleció Julián Figueroa, joven actor y cantante y reconocido por muchos como el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian (qepd). Aunque ya han pasado casi 2 años desde su lamentable partida, el nombre del artista ha regresado a los titulares de la prensa debido al pleito legal que tienen su madre y su viuda.

Como se recordará, hace casi 2 semanas Maribel confirmó públicamente que había iniciado una denuncia contra Imelda Garza Tuñón, por presunto comportamiento inadecuado y por no cumplir con sus obligaciones como madre. Esto desencadenó una 'ola de controversia' alrededor del fallecimiento de Julián e incluso se reportó que el cantante no había incluido a su esposa dentro del testamento, por lo que el heredero universal era su hijo José Julián.

Tras muchos dimes y diretes entorno al polémico tema, recientemente Imelda realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales y aseguró que su fallecido esposo ni siquiera tuvo tiempo de hacer un testamento ya que murió prematuramente a los 27 años, tras sufrir un infarto mientras dormía. "No se hizo testamento; recuerden que murió muy joven, ¿cómo iba a dejar un testamento?", dijo Garza ante los primeros cuestionamientos de sus fans.

Imelda asegura que renunció a la herencia de Julián Figueroa

La joven actriz de teatro musical afirmó en el video, retomado por el programa Ventaneando, que ella decidió renunciar a la herencia de Julián porque no se sintió con derecho de recibir algo de él: "Yo fui la que decidió que todo pasara para mi hijo; yo solamente estuve 10 años con Julián. Yo sentía que no tenía derecho de decir: 'Ay, es que tiene que dejarme algo a mí', pues no, puedo trabajar, soy joven", aseveró.

Además, Garza Tuñón aclaró que el esposo de Maribel, Marco Chacón, los incitó a casarse por bienes separados y compartió cuál fue la razón: "Acepté casarme por bienes separados, precisamente, porque Marco tenía como muchos problemas con nosotros, conmigo y con Julián, como que no nos veía futuro". Actualmente, Ime regresó a vivir a casa de su papá, ya que ella no tiene ningún bien y durante todos sus años casada con Julián vivieron en el domicilio de su suegra.

Imelda Garza Tuñón filtró detalles del testamento de Julián

¿De qué murió Julián Figueroa?

Hace algunas horas el padre de Imelda, el señor Tito Frank, aseguró que Maribel presuntamente pagó para ocultar la verdadera causa de la muerte de Julián, insinuando que pudo haber sido un problema con las adicciones lo que realmente le quitó la vida. Sin embargo, la propia viuda de Figueroa salió a hablar al respecto y afirmó que el papá de su hijo falleció por un infarto: "No estoy tan de acuerdo con que mi papá haya puesto eso, pero al final del día, yo no soy él. Sí, fue un infarto".

Fuente: Tribuna