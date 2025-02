Luis Enrique Guzmán estalla y acusa a exempleados de Silvia Pinal de robarle tras muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser tan señalado de mantenido y oportunista, Luis Enrique Guzmán ya se muestra harto de todo lo que se dice en su contra y ha decidido alzar la voz, estallando contra exempleados de su amada madre, la primera actriz y política mexicana, Silvia Pinal, por lo cual fue firme al momento de acusar de robo a varias de estas personas tras la terrible muerte de la estrella de Televisa.

Hace una semana, en la revista TV Notas, una presunta fuente cercana a la familia de la creadora de Mujer, Casos de la Vida Real, afirmó que el menor de sus hijos con Enrique Guzmán, Luis Enrique, había entrado a la casa de su madre tras su muerte y se llevaría varios objetos de gran valor. Supuestamente la familia se enteraría al notar irregularidades a lo que se dice que tenía Pinal en su hogar antes de fallecer a lo que encontraron después.

Por esta situación, el hermano de Alejandra Guzmán ha decidido dar su versión de los hecho, destacando que él no tiene necesidad alguna de robar, y que entiende que por ser una familia pública busquen que inventarles para hacerlos quedar mal, pero que en su caso es injusto, pues son exempleados que lo quieren hacer quedar mal: "No he sacado nada de la casa de mi mamá. No sé por qué esas personas quieren que yo sea chivo expiatorio. Están las pruebas de qué cuidadoras y exempleados de la casa se han llevado muchas cosas. Hay un inventario en donde todo está reflejado".

Está en todos lados. Hay fotos de un señor con collares de mi madre. También hay imágenes de cuando vino un cuidador y dejó cajas regadas por la casa. Hay notas. Antes no teníamos cámaras, ahora sí. Mi mamá y yo pecamos de confiar en las personas, pero no falta que a quien le das la mano se agarra el pie. El inventario está notariado. Se tomaron fotos y detalles. Hay un precedente legal", agregó.

Con respecto al inventario, no quiso entrar en detalles, pero afirmó que todo lo que tiene que estar sí se encuentra como debe de ser y no falta nada, resaltó que la pintura de Diego Rivera pertenece a su hermana Alejandra y todos lo saben desde hace años, porque Silvia se la dejó en vida y estipulado en el testamento, por lo cual no hay tema con respecto a dicha situación y no están enemistados por este detalle.

Con respecto a su ausencia en el Palacio de Bellas Artes, mientras que se rendía homenaje a la actriz de El Inocente y Viridiana, destacó que él ya no tenía ganas de irse a llorar enseguida del féretro de su madre, pues en vida hizo todo lo que pudo para demostrar cuando la amaba y por eso le molesta que gente mentirosa quiera manchar eso: "Sinceramente, no tenía ganas de irme a acosta en el féretro en Bellas Artes a llorar. Estaba en su casa a diario a las 12 del día para hacerla reír, para darle amor. La gente mentirosa piensa que yo vine a saquear a mi mamá, cuando he sido la persona que más la ha amado".

Finalmente, negó contundentemente una enemistad con la intérprete de Mala Hierba y con Sylvia Pasquel, afirmando que aunque no siempre fueron los mejores amigos, ahora están más unidos que nunca ante el terrible dolor de perder a su madre, que además de todo era una mujer para admirar. Aseguró que con Alejandra va a irse a festejar su cumpleaños en un yate, la acompañará a una presentación y con Sylvia fue a comer hace poco y tienen planes de seguir reuniéndose cada que se pueda.

No me gusta hacerme la víctima, ni conmiserarme. No he tenido años fáciles, pero no se me hace padre que me ataquen sin bases. Algún exempleado me tiene resentimiento. No falta quien quiera martillar el clavo que me sobresale. Todo eso que dijeron de mí son chismes, puros chismes", concluyó.

