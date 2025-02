¿Maribel Guardia pagó por ocultar muerte de Julián? Imelda Tuñón estalla y revela la verdad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conflicto entre Maribel Guardia y su exnuera Imelda Garza Tuñón continúa acaparando la atención de toda la prensa yen horas recientes un nuevo personaje entró al conflicto. Se trata del señor Tito Frank, quien es padre de Imelda y quien compartió un extenso texto en el que contradijo algunas de las declaraciones de la estrella de Televisa durante la conferencia que ofreció el 31 de enero, donde expuso las supuestas adicciones de la viuda de Julián Figueroa.

En el comunicado, el papá de Imelda acusó a la costarricense de haber pagado a las autoridades para ocultar un detalle en la muerte de su hijo, ocurrida el 9 de abril de 2023, diciendo que el cantante sí murió por un infarto pero insinuando que este ocurrió derivado de sus adicciones. Luego de que estas declaraciones se viralizaran, la joven actriz y cantante manifestó que apoya lo mencionado por el señor Tito en redes sociales.

Fue en una entrevista exclusiva con Venga la Alegría, que Garza Tuñón reaccionó al comunicado de su padre: "Yo no puedo controlar lo que dice mi papá, porque él es un adulto y es mi padre, o sea, yo no tengo control sobre lo que dice, sobre cómo se exprese, los papás no somos amigos de nuestros hijos, somos los papás". Asimismo, la estrella de teatro musical expuso que Julián siempre se quejó del trabajo que hizo Maribel como madre:

Al final del día todas las madres creen que hacen lo mejor que pueden, no hay ninguna madre que vaya a pensar que lo está haciendo mal, por supuesto que no, y yo al final del día pienso que ella hizo lo mejor que pudo con lo que tenía".

Incluso contó que el descontento de Julián con Maribel era tan grande, que llegó a proferir contra ella. "Yo pienso que fue buena madre, y yo a Julián muchas veces le dije: 'no hables así de tu mamá, tu mamá fue buena madre, no seas grosero', o sea, si me fijo mucho en eso de las personas", declaró. Posteriormente, Imelda contó sobre lo mencionado por su padre con relación a que Maribel presuntamente pagó para ocultar la verdadera causa de la muerte de Julián.

No estoy tan de acuerdo con que haya puesto eso, pero al final del día, yo no soy él. Sí, fue un infarto, Julián tenía también depresiones, de vez en cuando".

Asimismo, la viuda de Julián Figueroa negó tener conocimiento sobre que las autoridades decidieron que su hijo José Julián deba pasar más tiempo con Maribel, pues la actriz afirmó que su nietecito estaría 90 días más con ella: "Ella es la que está diciendo que van a ser 90 días, a mí nadie me ha comunicado que van a ser 90 días, y pues la verdad eso sí se me hace una atribución que no se debe dar una persona que no está dentro de la Fiscalía, a menos que ella sepa algo que no sabemos todos los demás".

Tuñón también comentó que si la autoridad toma esta decisión, no es sinónimo de que ella sea adicta como afirmó Guardia: "No necesariamente significa que tengo un problema, que tengo una adicción, y que necesite ayuda, que en todo caso de haber necesitado ayuda, ella tiene mucha experiencia llevando a las personas en contra de su voluntad a centros de rehabilitación, entonces en todo caso también me hubiera podido llevar", manifestó.

Finalmente, sobre lo dicho por la hermana de Julián Figueroa, respaldando la versión de Maribel Guardia sobre el bienestar de José Julián, Garza Tuñón expresó su disgusto. "Marcela que haga su vida, que se dedique a sus cosas y no debería de estarse metiendo en este tipo de situaciones, porque me parece muy grosero que esté hablando así, sobre todo que si quiere a mi hijo, que es su sobrino, no debería de estar hablando mal de su mamá".

No puedo hablar mal de la hermana de Julián, porque a mí sí me enseñaron en mi casa que tengo que respetar a la familia de las personas con las que contraigo lazos", finalizó.

Fuente: Tribuna