"No digas mam...": Gaby Spanic estalla en rueda de prensa y ataca a reportero de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de origen venezolano, Gaby Spanic, no pudo más con todos los chismes que se han filtrado sobre su aparente personalidad de diva que tiene hartos a sus colegas, por lo que estalló en rueda de prensa, cuando se tocó el tema de su más reciente polémica. Spanic se mostró sumamente molesta y atacó a reportero de Venga la Alegría, afirmando que era indignante ser señalada como la mala, pidiendo que ya no se digan "mam..." de ella que son falsas.

Al ser una de las actrices de la obra de teatro, Brujas, Gaby se presentó a la más reciente rueda de prensa que se realizó con parte del elenco, en el que están celebridades como Sabine Moussier y Bárbara Torres. La prensa presente le hizo a cada una de los presentes una o varias preguntas sobre la obra, sus emociones y por supuesto quisieron abordar temas polémicos que rondan cuestiones de la obra y su elenco.

Por este motivo, Gabo Cuevas, que es uno de los reporteros más polémicos del matutino de TV Azteca, le cuestionó a Spanic sobre sus presuntas peleas con sus colegas y con los productores para obtener el crédito principal dentro de la puesta en escena, recibiendo una iracunda respuesta por parte de la actriz: "Antes que nada me parece tu pregunta muy suspicaz, muy maldosa, aquí todas tenemos experiencia. Pareciera que te enviaron a fregar a la Spanic, no te preocupes, corazón, hagan lo que hagan a mí no me van a fregar, a mí quien me mantiene vigente es el público".

Respondiendo más contundentemente, la actriz de melodramas como La Usurpadora dejó en claro que ella no exige un primer crédito o segundo, sino que a ella le dan el que merece por su larga trayectoria en la industria, afirmando que ella no se cree protagonista, pues tiene compañeras talentosas que también lo son, por lo que exige dejen de inventar broncas: "No soy esa mujer que han pintado los medios de comunicación. Ni soy conflictiva, ni soy irresponsable, ni pido mamadas ni cosas extrañas. Soy una mujer talentosa, linda y generosa con mis compañeras y mis compañeras conmigo. Gracias".

Una vez que terminó la conferencia, medios como Sale el Sol se acercaron para cuestionarle si estaba molesta por la pregunta del colega de Flor Rubio, a lo que ella afirmó que fue una agresión en su totalidad, pues fue un cuestionamiento con malicia para hacerla ver como una mujer conflictiva: "Claro que fue una agresión. El crédito se gana con la carrera, con el tiempo. Ya basta que digan que soy conflictiva, mamona, yo no me meto con nadie, yo no ladro si no me muerden".

Finalmente, señaló que ya está cansada de tantos dimes y diretes sobre ella, exigiendo que detengan ese tipo de notas y comentarios falsos porque sí le afectan de manera personal y emocional, al ver que ella se esfuerza para que su carrera hable, y de la nada solo saquen rumores: "Duele, uno trata de ser la mejor versión de uno mismo. Te quitan trabajo por esa mala fama, si fuera millonaria, pero tengo un hijo y debo salir adelante. No me gusta la gente malagradecida, con falta de empatía, tendenciosa, la gente con malicia no me gusta. Ya basta, ya".

Fuente: Tribuna del Yaqui