Pese a negación de Lucía Méndez, padre de Checo Pérez vuelve a avivar rumores de amorío

Ciudad de México. - La relación entre la actriz Lucía Méndez y Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez, sigue dando de qué hablar, luego de que el político insinuara que su amistad con la estrella de las telenovelas podría convertirse en algo más.

En su reciente llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de Corazón de Piedra aprovechó el encuentro con los medios para aclarar su situación sentimental y desmentir los rumores de una supuesta boda con Pérez Garibay.

Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, es muy linda gente, pero no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe. Que nos vamos a casar, tampoco. Ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad", expresó Méndez.