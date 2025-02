Salió del clóset: Tras volverse mujer y dejar Televisa, actor hace dura confesión en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien hace algunos años perdió su exclusividad y abandonó las filas de Televisa, de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y es que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy haciendo una fuerte declaración sobre sus problemas de salud mental. El intérprete compartió las dificultades que vivió luego de separarse de su exesposo, quien lo difamó.

Se trata del histrión Alejandro Tommasi, quien comenzó a trabajar en la televisora de San Ángel desde los 80's y es recordado por participar en exitosos melodramas como Colorina, Principessa, El extraño retorno de Diana Salazar, Carrusel, María la del barrio, Tres mujeres, El manantial, Alborada, Destilando amor y Corazón indomable. Tras quedarse sin exclusividad, el mexicano probó suerte en Telemundo, pero la serie en la que participó fue un fracaso.

El reconocido primer actor, Alejandro Tommasi

El año pasado Alejandro regresó a Las Estrellas con la novela Tierra de Esperanza y próximamente Juegos de amor y poder. Mientras que la mañana de ayer lunes 3 de febrero el reconocido intérprete reapareció en el programa Hoy dando una entrevista exclusiva en la que habló sobre el proceso complicado que vivió tras una separación amorosa: "Estuve en tratamiento psicológico, poco, rápido, como para quitar la co-dependencia y después en tratamiento psiquiátrico".

El actor, quien se volvió mujer en Aventurera interpretando al personaje de 'Bugambilia', "También con angelólogos, terapia, meditaciones, yoga y estando cerca de Dios, yo le entregué mi vida a Dios, le dije 'tú sabrás que hacer conmigo'". Fue en el año 2011 cuando Tommasi se casó con su ahora exmarido Óscar Ruiz y años después decidieron divorciarse luego de fuertes problemas de pareja, además de que comenzó la batalla legal que el propio actor mencionó a Hoy:

Ese caso lo gané y estoy muy tranquilo con eso, ya pasó... siempre se manejó otra situación y yo nunca fui para decir 'lo gané'", declaró.

"Ya tiene varios años que el caso está a mi favor", reiteró. Por último, el actor de 67 años aseguró que el pleito que vivió con su exesposo no afectó su enorme carrera actoral: "Siempre me he dedicado a mi trabajo, siempre he sido una persona que estoy más allá de lo que se puede decir de mi vida, siempre los artistas estamos de alguna manera en el 'ojo del huracán'", declaró Alejandro Tommasi ante las cámaras de Hoy.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy