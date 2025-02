Sean 'Diddy' Combs saldría de prisión: Reportan que sería hospitalizado; este es su estado

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En medio de las investigaciones sobre su supuesto tráfico sexual, Sean 'Diddy' Combs, hace un par de días que logró salir de la prisión, pero no porque haya conseguido su liberación o sea inocente de sus cargos, sino porque supuestamente habría sido trasladado a un hospital, poco después de que se quejara de complicaciones médicas de una antigua lesión. No se sabe exactamente que sucedió, pero este es su estado de salud actual.

Ha sido la mañana de este martes 4 de febrero, que el portal de noticias estadounidense, Page Six, reportó que supuestamente, el rapero que se encuentra en prisión acusado de tráfico sexual, de violación y acoso, el pasado jueves 30 de enero, guardias de seguridad lo sacaron del Centro de Detención Metropolitano, en el que se encuentra mientras se esclarece su caso, y lo trasladaron al Hospital de Brooklyn.

Aparentemente, esto sucedió a las 22:00 horas, mientras que estaban todos los presos en sus celdas durmiendo o a punto dé hacerlo. Según los informes, todo se hizo en la más absoluta discreción para que nadie lo notara y el rapero pudiera ser atendido en el hospital, donde al parecer se le hizo una resonancia magnética: "Ha tenido problemas de rodilla después de haber corrido el maratón de Nueva York. El examen médico le habría sido aprobado porque le molestaba la rodilla".

Sean sigue en investigaciones por tráfico sexual. Internet

De la misma manera, el informante de Page Six, declaró que el intérprete de I'll Be Missing You no pasó la noche en el hospital, sino que fue regresado de inmediato al Centro de Detención Metropolitano, ingresándolo a su celda, en cuanto se le realizaron los estudios que fueron solicitados por su malestar. Hasta el momento se desconoce que pudo haberle pasado al rapero, pero se ha establecido que se encuentra en perfecto estado de salud, fuera de su rodilla.

Finalmente, uno de los portavoces de la Oficina de Prisiones, declaró que por cuestiones de la privacidad y seguridad de todos sus presos, no dan informes con respecto al estado de las prisiones, más que a las autoridades correspondientes, y no revelan información sobre ninguna de las personas que están bajo su custodia: "Por razones de privacidad y seguridad, no comentamos sobre las condiciones de confinamiento de nadie bajo nuestra custodia, incluyendo el estado médico o los viajes médicos".

Sean tendría problemas en su rodilla. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui