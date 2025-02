Sufrió preinfarto: Actor de Televisa, a punto de morir en terapia intensiva por negligencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y comediante encendió las alertas en Televisa debido a que recientemente confirmó que estuvo a punto de morir debido a una negligencia médica que lo llevó a terapia intensiva y a sufrir un preinfarto. Se trata del querido intérprete Carlos Ignacio, quien cuenta con más de cinco décadas de carrera en Las Estrellas, siendo parte de exitosos programas como Odisea Burbujas y Una Familia de Diez.

Este fin de semana la periodista Matilde Obregón recibió al primer actor en su canal de YouTube para una entrevista exclusiva en donde este hizo fuertes confesiones, Una de ellas fue cuando don Carlos, de 73 años, estuvo a punto de morir por una mala práctica de un médico de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). El histrión explicó que todo se debió a un error durante una cirugía por agrandamiento de próstata.

El también comediante de La casa de la risa tuvo su primera operación por este problema hace 15 años, pero hace 3 años requirió una nueva y desafortunadamente fue víctima de una negligencia. Para hacer valer su seguro médico, la ANDA le pidió atenderse con uno de sus doctores y este hizo todo el trabajo mal: "Me dice 'ahorita te tengo que operar porque te está invadiendo', ya no me dejó salir del consultorio y yo me espanté, o sea sí tenía la próstata crecida pero no a esos niveles".

El primer actor y comediante, Carlos Ignacio

Carlos Ignacio compartió que la mala praxis lo dejó con estenosis, un padecimiento que provoca cicatrices en la uretra y que no permite que la orina salga con normalidad: "No me quitó las cosas, me raspó el conducto y quedó delgadito, delgadito. Entonces haces pipí a chorritos, se te cicatriza". Horas después de la intervención, el histrión acabó internado en un hospital:

Me manda a mi casa, no me da antibiótico, nada, y al otro día me da una temperatura de 40 grados, convulsiones, fatal, le hablo al cardiólogo y le digo 'siento una opresión en el pecho', me dice 'vete al hospital'".

Desafortunadamente, estos síntomas solo fueron el inicio del infierno que tuvo que vivir y que lo llevó a casi perder la vida: "Estuve así de chupar faros porque me dio un preinfarto por las convulsiones, me dio septicemia, me tuvieron que hacer transfusiones, llegué a terapia intensiva... ya después mi doctor sí me operó la próstata, pero no me pudo quitar la estenosis", contó el querido cómico mexicano.

Carlos Ignacio explicó que aunque le ofrecieron recuperar la normalidad para orinar, él decidió no arriesgarse: "Para eso se requiere otro tipo de operación, pero le dije: 'No, me quedo haciendo mi chorrito'". Pero además de este mal, el histrión de Televisa tiene otros padecimientos como problemas en la ciática, problemas cardíacos y escoliosis, que es una desviación en la columna vertebral que obtuvo por interpretar a un personaje en teatro.

