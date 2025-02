Adiós TV Azteca: Conductor queda fuera de 'Venga la Alegría' y presentan a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor mexicano, quien trabajó por 17 años en Televisa y que en 2017 se mudó a las filas de TV Azteca, desató la preocupación de todos sus fanáticos debido a que la mañana de este miércoles 5 de febrero no apareció al aire en Venga la Alegría y ya hasta presentaron a su reemplazo. Se trata del galán argentino Pato Borghetti, quien no llegó al programa esta mañana por un motivo muy importante.

Actualmente el exesposo de Grettell Valdez es uno de los personajes más queridos del Canal Azteca Uno, al cual se integró hace 8 años cuando le ofrecieron ser parte de VLA, además de que actuó en la telenovela 3 Familias. El también cantante venía de haber construido una prominente carrera en la empresa de San Ángel, donde tuvo la oportunidad de hacer los melodramas Rebelde, Atrévete a Soñar, Por siempre mi amor y Antes muerta que Lichita.

Sin embargo, este miércoles 5 de febrero Borghetti no se presentó a trabajar en el matutino del Ajusco y esto desató la preocupación de sus fans. Aunque la producción no compartió la razón por la que el argentino no acudió a VLA, pero lo que sí hicieron fue mostrar que Ricardo Casares se quiere quedar con su lugar. Resulta que el presentador de espectáculos exhibió sus mejores pasos de baile ante las cámaras, tal y como lo ha hecho Pato en el pasado.

Ricardo la hace la competencia a Pato Borghetti con sus pasos de baile

Tiembla Pato", escribieron en las redes sociales de Venga la Alegría.

Esto provocó que varios televidentes comenzaran a preguntarse qué había pasado con Borghetti, pues apenas hace unos días la producción había confirmado que Laura Bozzo quedaba fuera del elenco debido a que tiene un proyecto en la competencia. ¿Pato abandonará TV Azteca? No, en el caso del argentino las cosas son diferentes y en realidad este famoso dejó los foros porque se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones.

A través de sus historias de Instagram, Patricio Borghetti publicó un video en donde se observa a su hija Gia bailando en la sala de un aeropuerto, y reveló que él y sus hijos estaban "listos para la nieve". Mientras que su esposa Odalys Ramírez también compartió imágenes del trayecto hacia su destino, el cual está ubicado en el estado de Colorado, en Estados Unidos. La familia Borghetti Ramírez presumió que estaban a punto de pasar unos increíbles días en el pintoresco pueblo de Telluride.

Pato Borghetti y su familia salieron de vacaciones

