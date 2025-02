Aseguran que resultado de antidoping de Imelda Garza Tuñón dio positivo; esto consumiría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imelda Tuñón continúa intentando demostrar su inocencia para recuperar la custodia de su hijo, no solo ante la justicia, sino que también está tratando de limpiar su imagen, puesto como ella misma ha mencionado en los diversos videos en vivo que ha publicado en sus redes sociales, la guerra legal en contra de su exsuegra, Maribel Guardia, ya habría ido demasiado lejos y el público ya ha comenzado a atacarla.

Es bajo este contexto que Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, le propuso a la rubia hacerse una prueba casera de antidoping para determinar si realmente es adicta a sustancias ilegales, tal y como Maribel Guardia asegura en su demanda. Resulta ser que, para que no hubiese ninguna alteración en los resultados, la esposa del denominado ‘hombre de las exclusivas’ acompañó a la joven en todo momento para asegurarse de que los fluidos que se usarían en la prueba son 100 por ciento de Imelda.

Imelda Tuñón se hace antidoping en pleno programa de Gustavo Adolfo Infante

Una vez que la prueba llegó a su fin, el conductor de Imagen Televisión mostró los resultados, dejando ver que la prueba tenía dos rayas, lo que significaría dio negativo. Asimismo, el famoso dejó en claro que el examen no pudo ser alterado de ninguna manera: “Dos rayas quieren decir que es negativo, una que es positivo, y el resultado fue, como lo pueden ver, negativo con dos rayitas. No sé, yo la verdad nunca me había hecho una prueba de estas, es la primera vez que lo hago”, señaló.

Cuando se creía que la imagen de Imelda comenzaba a limpiarse, el influencer de TikTok, Mitch Chismeyuber publicó un video en el que explicó que aunque el test había lanzado dos rayas, también había otro panel de que solo mostraba una línea y esto significaba que Tuñón habría dado un resultado positivo en cannabis, hierba a la que, según aseguran, José Julián Figueroa solía oler después de que su madre se lo llevaba a de paseo con los amigos de ella.

Como era de esperarse, el público no tardó en tomar este testimonio como cierto y tardaron en acudir hasta la sección de comentarios del video de Gustavo Adolfo Infante a quien acusaron de intentar apoyar a Imelda y resaltando que solo había terminado por hundirla aún más puesto de manera indirecta le habría dado las armas necesarias a Maribel Guardia para quitarle la custodia del pequeño José Julián Figueroa a la rubia.

Fuentes: Tribuna