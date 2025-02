Filtran el escalofriante motivo por el que Julián Figueroa nunca dejaría a Imelda Tuñón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón cada vez se torna más dramático y es que, ya no se trata solo de la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México en contra de la joven para determinar si ella es dependiente a las sustancias ilegales, sino que también han comenzado a surgir declaraciones cruzadas que atacan a ambos bandos. Tan solo el día de ayer martes 4 de febrero, trascendió la noticia de que el padre de la Ime (como cariñosamente la llaman sus allegados) emitió una carta en la que insinuaba que Julián Figueroa habría muerto por una sobredosis.

De manera paralela, la media hermana de Julián, Marcelia Figueroa brindó una entrevista al polémico presentador de noticias de espectáculos, Javier Ceriani, donde hizo diversas declaraciones sobre la relación de su familiar con Imelda, la cual calificó de ser una farsa, dado a que la estrella de Mi Camino Es Amarte “no era feliz” en ese matrimonio e incluso insinuó que Tuñón habría sido la causante de la “depresión tan inmensa” del hijo de Joan Sebastian.

Hermana de Julián Figueroa da nuevas declaraciones de Imelda Tuñón

Según Marcelia, el motivo por el que Julián no se separaba de Imelda era para no dejar solo a su niño con la rubia, puesto podría representar un “peligro” para el infante; pero esto no es todo, dado a que ella misma aseguró que fue testigo de que, en múltiples ocasiones, Tuñón desaparecía junto al pequeño: “Los fines de semana cuando no es que se desaparecía ella sola, de repente que si empezó a llevarse al niño de fiesta o al departamento de un amigo”, indicó.

La peor parte llegó cuando Marcelia aseguró que el pequeño llegó a con un aroma un tanto peculiar que la propia Imelda habría intentado desaparecer antes de que todos en la casa se percataran de lo que estaba ocurriendo: “Me tocó ver que llegaban y el niño oliendo a marihuana (…) Estaba también Maribelita, la sobrina de Maribel y cuando llegaron lo queríamos abrazar y saludar, Imelda nos dijo ‘espérense, primero lo tengo que bañar, después lo ven’ y se fue con el niño”, sentenció.

Por último Marcelia hizo una mordaz declaración insinuando que lo de Imelda con Julián habría estado basado en puro interés por parte de la joven e incluso sentenció que rara vez la veía cuando al infante: “Yo creo que ella seguramente tiene la esperanza de poder acceder a algo de la fortuna de Maribel Guardia o Joan Sebastian. Nunca veía al niño, viviendo en la misma casa”. Dichas declaraciones se suman a la gran cantidad de testimonios que, con el pasar de los días, han ido surgiendo sobre este desgarrador caso.

Fuentes: Tribuna