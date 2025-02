Filtran impactante secreto del matrimonio de Julián Figueroa e Imelda Tuñón; sería una farsa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La palabra Imelda Tuñón es puesta en entredicho por los familiares y amigos de Julián Figueroa, quienes poco a poco han comenzado a romper el silencio y están hablando sobre cómo sería, en realidad, la relación de la joven cantante con su hijo, la cual no sería la mejor del mundo, sino por el contrario, hay quienes afirman que la joven solía permitir que la nana se encargara de toda la crianza del menor.

Anteriormente, en TRIBUNA te contamos que la hermana de Julián, Marcelia Figueroa llegó a contar en el programa de Javier Ceriani que la joven solía irse de fiesta por varios días e incluso declaró que, en alguna de esas ocasiones, le tocó ver a Tuñón llegar en compañía de José Julián Figueroa, quien olería a marihuana o cannabis. Al percatarse de ello, Imelda habría impedido que sus familiares abrazaran el pequeño y lo llevó a bañar de inmediato.

Aseguran que Julián Figueroa no estaba enamorado de Imelda Tuñón

Cabe señalar que Marcelia no es la única que está hablando del tema, puesto el amigo de Julián, René Marcos, también se contactó con Ceriani para dar su versión de las cosas, aunque esto no benefició en nada a Imelda, quien fue acusada de maltratar en gran medida al hijo de Maribel Guardia, pero no solo eso, sino que también indicó que ella fue la causante de que la depresión del cantante incrementara en gran medida.

“Desde el 2008 (lo conocí), prácticamente éramos muy amigos, salíamos mucho (...) a mí me tocó cuando ella le escribía a él, fue una visita que hicimos Julián y yo a Monterrey donde bajamos por ella, se conocieron, fuimos a una fiesta y creo que se fueron a un hotel. A mí me da mucha pena esto, no he querido comentar nada, pero después del incidente de José Julián sí me da mucha pena lo que está pasando.”

René Marco también aseguró que Imelda solía ocupar a José Julián para chantajear o controlar al cantante, al grado en el que no permitía que el infante conviviera con los amigos del famoso: “Su intención (de Imelda) era ser cantante y actriz, no quiso a Julián, te lo digo porque yo estaba cerca de él y veía como lo trataba, él sufría muchísimo. También era muy egoísta en querer compartir a su hijo con los mejores amigos de Julián”, sentenció.

El amigo de José Julián Figuera también indicó que para Imelda, su prioridad era su carrera y siempre procuraba estar en programas de televisión, hecho que al hijo de Maribel Guardia no le agradaba en absoluto, pero evitaba oponerse; finalmente, el joven hizo una brutal declaración: “Julián estaría vivo si no la hubiera conocido. Sí, estaría vivo si no la hubiera conocido. Ella se le fue metiendo poco a poco. Julián era una persona alegre, pero tomaba, pero realmente la tóxica siempre fue ella”.

Por último René mencionó que la relación entre Imelda y Julián Figueroa no era más que una farsa, puesto ambos ya se habían separado desde antes que el famoso perdiera la vida por un terrible infarto y sólo continuaban viviendo en la misma casa por el bien del pequeño: “Ellos realmente ya no estaban juntos. A mí me consta que Julián nunca la engañó, era alegre, le gustaba tomar, pero realmente la tóxica siempre fue ella, la señora Maribel ha sido muy tolerante y no sé por qué después de que falleció siguió ella viviendo en la casa”, sentenció le joven.

