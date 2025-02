¿Habrá una cuarta entrega de Volver al Futuro? Su productor lo revela de forma polémica

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El escritor y productor Bob Gale, cocreador de la icónica trilogía Volver al Futuro (Back to the Future) junto con el director Robert Zemeckis, dejó muy claro que no tiene intención de realizar una cuarta película de la saga.

Resulta que durante su aparición en los Saturn Awards, donde recibió el George Pal Memorial Award, Gale fue cuestionado sobre la posibilidad de un Volver al Futuro 4, a lo que respondió tajantemente:

La gente siempre dice: '¿Cuándo vas a hacer 'Regreso al Futuro 4'?' y nosotros decimos: 'Vete a la mie...rda’".

De igual modo, Gale destacó que la franquicia ya ha evolucionado en otros formatos, como el exitoso musical de Broadway, que ahora tendrá una gira mundial y una producción en Royal Caribbean Cruises.

Pero tranquilos, pues si bien una cuarta película está descartada, Gale reveló que está trabajando en un libro junto a Michael J. Fox, titulado Future Boy, que narrará la experiencia del actor en la trilogía.

Por su parte, Robert Zemeckis, director de la saga, comentó en el podcast Happy Sad Confused que Universal Pictures insiste cada cierto tiempo en la posibilidad de una secuela, pero que la idea simplemente "no está en las cartas".

Además, hay que mencionar que el propio Michael J. Fox, protagonista de la trilogía, ha expresado que no cree necesaria una cuarta entrega ni un reinicio de la historia. En entrevista con Variety en 2023, señaló lo siguiente: "No creo que sea necesario. Zemeckis ha sido muy inteligente al respecto. ¿Vas a encontrar una mejor manera de contar la historia? Lo dudo".

En contraste, su coprotagonista Christopher Lloyd, quien interpretó al carismático Doc Brown, ha mostrado una postura más abierta:

Me encantaría hacer una secuela, pero Zemeckis y Spielberg sintieron que la historia quedó completa en tres películas. Pero si alguien tiene una idea brillante, podría suceder".

En fin, por ahora los fanáticos de la saga deberán conformarse con el legado ya establecido y las nuevas adaptaciones teatrales que siguen expandiendo el universo de Volver al Futuro, sin planes de una nueva entrega en la pantalla grande. ¿Tú crees que haga falta otra entrega o, igual que ellos, piensas que ya fue suficiente?

Fuente: Tribuna