Imelda Tuñón manda fuerte mensaje a Maribel Guardia en 'VLA' y promete quitarle a su hijo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Imelda Garza Tuñón, acaba de dejar en claro que ella no va a desistir a las estrategias de su suegra, Maribel Guarida, para darle lo que quiere, por lo cual durante su más reciente entrevista en exclusiva con Venga la Alegría, le mandó un muy fuerte mensaje sobre sus próximos movimientos, en el cual le promete quitarle a su hijo lo más pronto posible, ¿y no dejar que vuelva a verlo?

En medio de todos los dimes y diretes entre suegra y nuera, Imelda ha sacado las garras y cada vez hunde más a Guardia, pues afirmó para De Primera Mano que su esposo, Julián Figueroa, quería mudarse de la casa de la actriz poco antes de fallecer y ella debió irse desde que falleció pero no pudo dejarla sola: "Siempre estuvimos como si fuéramos sus hijos y no somos sus hijos, es una cosa que Julián quería hacer desde antes de fallecer, él tenía esta esperanza muy fuerte de que nos fuéramos de ahí".

Ahora, en exclusiva para el matutino de TV Azteca, Garza Tuñón, deja en claro que Maribel y el difunto actor de Televisa no tenían la perfecta relación que profesa la también cantante, pues en realidad ella obligó varias veces a Julián a internarse en una clínica de rehabilitación e incluso en Navidad, impidiendo que estuviera con su hijo: "Él no siempre buscó ayuda, él no siempre quiso entrar, muchas veces eran Navidad, en Navidad obviamente no quería entrar porque la quería pasar con nosotros, pero tres de las Navidades de José Julián no las pasó con nosotros, y mi familia es testigo".

Tras esto, destacó que su padre, Tito Frank, es un hombre integro que siempre la ha cuidado y con toda esta situación no la ha dejado sola y lo más importante es que siempre está al pendiente de ella, de su salud y observa sus movimientos, interfiriendo solamente cuando ve que podría haber algo mal, pero como no lo hay, la deja hacer sus cosas: "Él mismo lo dice, él me está observando, es una persona muy analítica y ha estado al pendiente de mi, y yo me he dado cuenta, antes de dormir se me queda viendo. No me deja salir sola, todo el tiempo salgo con su esposa, salgo con él o me manda a alguien con los que trabaja".

Finalmente, le mandó un fuerte mensaje a la actriz de Corona de Lágrimas, en el que afirma que tardará mucho en perdonarla por todo lo que le ha hecho, y si lo hace solamente es por su hijo, José Julián Figueroa, prometiendo que se lo quitará tan rápido como pueda: "Yo no sé que haya pasado por su cabeza, yo no sé porque llegar a este punto, pero ojalá que encontremos una solución en el futuro, porque yo no sé como la voy a poder perdonar, no soy Dios para perdonar tan fácilmente y yo no sé como vamos a lograr comunicarnos sanamente". Asegura que le permitirá convivir con el menor con horarios razonables.

Lo vamos a hacer, porque José Julián tiene derecho a verla, y tiene derecho a convivir con ella, pero no sé como vamos a reparar esto que es una bomba, no sé. Jamás voy a permitir que nadie nos separe", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui