Jacques Audiard rompe lazos con Karla Sofía Gascón tras polémica por comentarios racistas

Los Ángeles, California. - El reconocido y polémico director francés Jacques Audiard ya decidió tomar una postura ante la controversia que rodea a Karla Sofía Gascón, protagonista de su película Emilia Pérez, esto luego de que se hicieran virales publicaciones en redes sociales con comentarios considerados racistas y ofensivos.

En una entrevista con Deadline Hollywood, Audiard dejó ver su decepción y distanciamiento de la española, quien está atravesando por un fuerte rechazo en la industria del cine.

El cineasta lamentó que la polémica esté eclipsando el reconocimiento de Emilia Pérez en la temporada de premios. "Muy desafortunadamente, está acaparando toda la atención, y eso me pone muy triste. Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hice con Karla Sofía, la confianza que compartimos, el ambiente excepcional que tuvimos en el set, que efectivamente se basó en la confianza".

Pero eso no fue todo, pues Audiard confirmó que su relación con Gascón ha quedado rota tras conocer sus antiguas publicaciones en la plataforma X (antes Twitter), realizadas entre 2019 y 2021.

Cuando tienes ese tipo de relación y, de repente, lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de reproche, por supuesto, esa relación se ve afectada."

Las publicaciones de Gascón incluyen mensajes ofensivos contra diversas comunidades. En uno de ellos, escribió: "El islam es un foco de infección para la humanidad".

En otro, criticó la diversidad en los Premios Oscar, preguntando si la ceremonia se había convertido en un “festival afro-coreano” o una “manifestación de Black Lives Matter”. También se han rescatado declaraciones previas a su transición de género, en las que hizo comentarios despectivos hacia la comunidad trans.

Las críticas en redes sociales no tardaron en llegar, y como consecuencia, Netflix, distribuidora de Emilia Pérez, decidió retirarle su apoyo en la campaña por el Oscar y excluirla de eventos promocionales.

Además, el director dejó claro que no tiene intención de comunicarse con la actriz ni de justificar sus palabras. "No he hablado con ella y no quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo intervenir, y realmente no entiendo por qué sigue adelante, por qué se está haciendo daño a sí misma, ¿por qué? No lo entiendo. Y lo que tampoco entiendo es por qué está dañando a las personas que estuvieron muy cerca de ella".

También lamentó el impacto en el equipo de la película, mencionando a sus coestrellas Zoe Saldaña y Selena Gomez.

Estoy pensando en todo esto desde la perspectiva del daño que causa a otros, cómo está afectando al equipo y a todas las personas que trabajaron increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, en Zoe Saldaña y en Selena Gomez. Simplemente no entiendo por qué sigue dañándonos".

La controversia ha puesto en riesgo la candidatura de Gascón al Oscar a Mejor Actriz, así como la campaña de Emilia Pérez en la temporada de premios.

A pesar de las críticas y el distanciamiento de la industria, la actriz se ha negado a retirarse de la contienda y ha continuado dando entrevistas, incluyendo una reciente conversación con CNN en Español, donde se mostró visiblemente afectada.

Aunque ha ofrecido disculpas públicas, el daño parece irreparable. Con las declaraciones de Audiard, el quiebre entre la actriz y el equipo de Emilia Pérez es definitivo, dejando en duda el futuro de su carrera en Hollywood.

Fuente: Tribuna