Laura Flores da la cara tras burlas a deportación de mexicanos y hace una dura confesión

Ciudad de México.- La cantante y actriz Laura Flores, que es conocida por novelas como Chispita, después de que fuera severamente atacada en redes sociales, en pleno programa en vivo de Hoy Día, hizo frente a la polémica que la envuelve desde hace algunos días, tras lanzar burlas sobre las deportaciones masivas que el gobierno de Donald Trump ha implementado contra los migrantes latinos desde que tomó oficialmente su puesto como Presidente.

Durante su presencia en el programa matutino de Telemundo, la estrella de la pantalla chica se sinceró con la audiencia y explicó que su comentario no fue con el propósito de señalar o burlarse de la desgracia de esta comunidad: "¡Chin!… metí la pata, metí la pata, es la realidad, metí la pata, incluso ya hice un video ofreciendo una disculpa porque el comentario en ningún momento fue para hablar mal o humillar absolutamente a nadie, muchísimo menos, para ofender a mis compatriotas, yo soy mexicana".

En ningún momento tuve esa intención, fue bastante poco acertado mi comentario desafortunado, y por eso ofrecí una disculpa, porque mucha gente se rio con mi comentario, pero a mucha gente no le gustó mi comentario, y uno está expuesto en las redes sociales, estás expuesto a que la gente opiné sobre lo que tú dices, y también estás expuesto a meter la pata como lo hice yo, lo reconozco públicamente, y eso estuvo mal", agregó.

Reiterando su congoja por este tema, la actriz de La Pícara Soñadora subrayó: "Y por eso ofrecí y vuelvo a ofrecer una disculpa, porque si hay alguien que estamos sufriendo, somos todos los latinos, los mexicanos, los venezolanos, los hindúes, todos estamos pasándola mal con estas nuevas estrategias de la nueva administración". De la misma manera, la intérprete de Te Felicito reveló que toda su familia también se ha visto afectada por esta medida efectuada contra los inmigrantes en Estados Unidos.

Para externar cuanto es que lamenta la situación, la exparticipante de MasterChef Celebrity, confesó que ella también la pasa mal, porque vive con el temor de que dos de sus hijos sean arrebatados de su lado con esta situación tan lamentable, afirmando que su intención jamás fue burlarse: "Imagínate que mi hija, yo tengo dos hijos biológicos, y tengo dos hijos adoptivos, entonces mis hijos adoptivos son naturalizados como ciudadanos americanos, o sea, no nacieron aquí, y mi hija me dice: 'mamá, ¿me van a deportar?'".

Eso a mí me dio tanta tristeza y tanta rabia, que mi hija tuviera miedo como tanta gente tiene miedo. ¿Qué quiero decirles con esto?, que soy una más afectada. Ahora tanto mis hijos como yo andamos con los documentos en el bolso, porque no sabemos en qué momento nos van a parar simple y sencillamente por hablar español", relató.

La controversia se suscitó luego de que la artista compartiera un video en su canal de TikTok, donde mencionaba la escasez de huevo en Florida, y lo relacionaba con la situación de los migrantes, acción que provocó división de opiniones entre los internautas que no dudaron en irse en su contra: "Oigan, ¿qué creen? Ya van varios días aquí en la ciudad de Weston, en Florida, que no hay huevo en el súper, no hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?".

